Erick revela brincadeira com Jair Ventura e comenta sobre empréstimo

Um dos principais jogadores do Vitória no segundo turno do Brasileirão, Erick se tornou uma peça ainda mais importante no elenco após as lesões de Claudinho e Raúl Cáceres. Sem as duas primeiras opções para a lateral-direita, o técnico Jair Ventura passou a utilizar o camisa 33 improvisado como ala.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 18, Erick comentou sobre a adaptação na nova função e garantiu estar pronto para qualquer oportunidade em que for acionado, independente do posicionamento em campo.

"É uma função nova para mim. O professor Jair [Ventura] conversou comigo, me orientou bastante. É claro que fazendo a função de ala, eu tenho que fechar a [primeira] linha, ajudar na marcação. Mas estou aqui para ajudar, independente da posição que o professor pedir para fazer, vou tentar entrar e dar o meu melhor. Eu acho que estou me adaptando bem", iniciou Erick.

"Até o professor Jair Ventura brinca comigo, às vezes me chama de Cafu", brincou o atacante em referência ao ex-lateral da Seleção Brasileira, que iniciou sua carreira jogando como ponta-direita, sendo recuado posteriormente.

De volta a zona de rebaixamento, o Vitória disputa a permanência na Série A especialmente com Santos e Internacional, concorrentes mais próximos na classificação. No entanto, Erick vê o Leão dependendo das próprias forças e traçou um caminho para escapar da queda.

"A pressão existe. Infelizmente voltamos para o Z-4, mas ainda temos cinco decisões. Como a gente fala internamente, ainda depende só da gente, tenho certeza que vamos conquistar o objetivo do clube. A gente ainda não trabalha com pontos", indicou.

Acho que com três vitórias nesses cinco jogos a gente consegue escapar do rebaixamento. Erick - Atacante do Vitória

Quando ninguém acreditava

O próximo adversário do Vitória será o Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro e na disputa com o Flamengo para ser campeão. Erick, no entanto, relembrou a vitória rubro-negra no Allianz Parque em 2024 e mostrou confiança no trabalho de Jair Ventura.

"Sabemos que é um jogo muito difícil, o Palmeiras é uma das melhores equipes do país. Está brigando pelo título. Ano passado o Vitória conseguiu um resultado lá, acho que quando ninguém acreditava. Acho que a gente fez uma boa semana, o professor Jair passou tudo direitinho para a gente fazer (...) A gente sabe que é o jogo da nossa vida", analisou.

Emprestado pelo São Paulo ao clube baiano, o atacante ainda comentou sobre seu desejo em seguir no Barradão em 2026. Ele, contudo, preferiu não entrar em mais detalhes e preza pelo foco nas últimas rodadas do Brasileirão.

"Eu estou muito feliz aqui [no Vitória], me sinto em casa. O presidente [Fábio Mota] já conversou comigo. Também falei para ele meu desejo de ficar aqui no clube, mas primeiro temos que deixar o clube na Série A", finalizou Erick.

Palmeiras x Vitória

O Vitória de Erick visita o Palmeira às 19h30 desta quarta-feira, 19. O duelo adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado no Allianz Parque, em São Paulo.