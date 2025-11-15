Vitória retorna ao Z-4 após jogo atrasado do Brasileirão

Renzo López, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em reação no Campeonato Brasileiro após a chegada do técnico Jair Ventura, o Vitória retornou para a zona de rebaixamento. O Leão da Barra perdeu posição na tabela devido ao triunfo do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta noite de sábado, 15.

Santos e Palmeiras se enfrentaram em jogo atrasado da 13ª rodada, na Vila Belmiro. Aos 46 minutos do segundo tempo, o meia argentino Benjamín Rollheiser anotou o único gol do duelo e garantiu o resultado.

Com a vitória, o Santos pula para 36 pontos e ultrapassa o Vitória, que tem 35. Além disso, o Peixe agora acumula nove partidas vencidas na Série A, contra oito do Rubro-Negro, sendo superior ainda no critério de saldo de gols: -14 x -18.

Fora do Z-4, o time paulista ocupa no momento a 16ª colocação. O Vitória cai para 17º e precisará vencer seu próximo compromisso para deixar as quatro últimas posições da classificação.

Próxima rodada

O Vitória volta a jogar na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque, em duelo adiantado pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se derrotar o Verdão, o Leão pode ultrapassar Santos ou Internacional, que enfrentam Mirassol e Ceará, respectivamente.

O Peixe entra em campo também na quarta, às 21h30, na Vila Belmiro, enquanto o Colorado joga no mesmo horário, mas no dia seguinte, no Castelão. Ambos os confrontos são da rodada 34.