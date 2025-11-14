Recuperados! Dupla treina normalmente e reforça elenco do Vitória

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória voltou a treinar nesta tarde de sexta-feira, 14, no CT Manoel Pontes Tanajura, e contou com presenças importantes. Recuperados de lesões, o lateral-direito Raúl Cáceres e o atacante Fabri participaram normalmente das atividades com o restante do grupo.

Titular na equipe comandada por Jair Ventura, Cáceres não entra em campo desde a vitória sobre o Santos, há quase um mês. Já Fabri não é relacionado desde o Ba-Vi, quando ficou à disposição no banco de reservas pela última vez. Os dois agora voltam a ser opções para a comissão técnica.

Por outro lado, o lateral-direito Claudinho realizou apenas tratamento no departamento médico. O camisa 2 chegou a treinar com restrições nesta semana, mas ainda não está totalmente recuperado da contusão sofrida no joelho esquerdo. Ele não fica disponível desde a derrota para o Vasco, no dia 5 de outubro.

Treino desta sexta

Sob comando do preparador físico Juninho Nogueira, o grupo rubro-negro iniciou o dia com um aquecimento feito com exercícios de movimentação geral. Na sequência, o treinador Jair Ventura e os assistentes orientaram as demais atividades.

O primeiro treino foi intersetorial dividido entre os atletas de suas posições específicas — defensores, meio-campistas e atacantes. Em seguida, um trabalho de organização ofensiva e defensiva 10x10 com o campo aberto.

Além disso, outro grupo de atletas participou de jogos sob comando do assistente Emílio Faro, no campo 1 do CT.

Raúl Cáceres em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória se prepara para visitar o Palmeiras na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque. O jogo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiantado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).