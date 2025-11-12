Menu
ESPORTES
ESPORTES

Trio avança na recuperação e agita bastidores do Vitória na data Fifa

Rubro-Negro se reapresentou nesta quarta-feira, 12, após dois dias de folga

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

12/11/2025 - 21:15 h | Atualizada em 12/11/2025 - 22:23
Jogadores em treino pelo Vitória
Jogadores em treino pelo Vitória

O Vitória se reapresentou com novidades nesta quarta-feira, 12, no CT Manoel Pontes Tanajura. Em recuperação de lesões, Claudinho, Raúl Cáceres e Fabri participaram do treino com restrições e ficam mais próximos de retornar aos gramados sob o comando do técnico Jair Ventura.

Sem atuar há mais de um mês, Claudinho se recupera de problemas musculares e não esteve presente nos últimos seis jogos do Vitória na lateral-direita — posição que também contou com a ausência de Raúl Cáceres.

O uruguaio enfrentou problemas musculares na coxa e abriu espaço para o jovem Pablo Roberto, improvisações e até mudança de sistema nos últimos jogos. O atacante Fabri, por outro lado, não entra em campo desde o dia 20 de setembro com uma lesão na coxa.

Raúl Cáceres em campo pelo Vitória
Raúl Cáceres em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Rubro-Negro volta a campo contra o Palmeiras, no dia 19 de novembro, uma quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Brasileirão.

O Leão ocupa a 16ª colocação na Série A, com 35 pontos, e está fora da zona de rebaixamento. Principal concorrente do momento na luta para se afastar do Z-4, o Santos possui 33 pontos e copa a 17ª posição.

