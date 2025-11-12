Menu
ESPORTES
LIBRA

Bahia e Vitória recebem parte de valores bloqueados pelo Flamengo

Decisão reduz bloqueio em disputa com o Flamengo e garante repasses à dupla Ba-Vi

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/11/2025 - 10:15 h
Repasses bloqueados do Flamengo são liberados para Bahia e Vitória
Repasses bloqueados do Flamengo são liberados para Bahia e Vitória -

A dupla Ba-Vi foi beneficiada pela Justiça com a liberação da maior parte do dinheiro bloqueado por liminar em favor do Flamengo, referente ao repasse de valores de direitos de transmissão aos clubes vinculados à Libra. Apenas R$ 17 milhões dos R$ 83 milhões iniciais permanecem retidos.

Nesta terça-feira, 11, a desembargadora Lúcia Helena do Passo, da 11ª Câmara de Direito Privado, assinou um desfecho parcial da novela judicial entre o Flamengo e os clubes da Libra, aliviando não só Bahia e Vitória, mas também Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino, que voltarão a receber suas parcelas.

O montante que segue bloqueado está ligado à divergência entre duas cláusulas do contrato de rateio dos direitos de transmissão: uma que leva em conta a audiência e outra, defendida pelo Flamengo, que trata de critérios de receita.

Lúcia Helena destacou que o clube carioca participou da escolha da empresa responsável pelos critérios de rateio como filiado à Libra. Ela também questionou o motivo pelo qual o Rubro-Negro não apresentou seus cálculos sobre o valor controverso nas últimas três semanas.

Por fim, a magistrada afirmou que o contrato de quatro anos, com a Rede Globo como garantidora, afastava a necessidade de manter o bloqueio integral. Esse foi o principal motivo para a liberação da maior parte da quantia.

Relembre

O imbróglio começou quando o Flamengo, alegando prejuízo no acordo firmado ainda sob a gestão de Rodolfo Landim — válido até 2029 —, conseguiu uma liminar que bloqueou parte dos repasses de direitos de TV do Brasileirão. O valor total, de R$ 83 milhões, correspondia a uma fração do contrato firmado entre a Libra e a Rede Globo, detentora de parte das transmissões.

Tags:

Bahia Brasileirão direitos de transmissão flamengo justiça libra vitória

x