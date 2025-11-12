Menu
HOME > ESPORTES
PRA FAZER HISTÓRIA!

Bahia pode alcançar feitos inéditos no Brasileirão contra o Fortaleza

Tricolor volta a campo após a Data Fifa em busca de marcas importantes no Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/11/2025 - 9:30 h
Bahia busca recordes históricos em jogo decisivo com o Fortaleza
Bahia busca recordes históricos em jogo decisivo com o Fortaleza -

No duelo contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, 20, o Bahia busca fazer história. Após a pausa para a Data Fifa, o Esquadrão recebe o Laion na Arena Fonte Nova, às 18h, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de quebrar dois recordes.

Na quinta colocação do Brasileirão, o Bahia pode, diante do Fortaleza, alcançar a maior pontuação da sua história em edições do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.

Em caso de triunfo — ou até mesmo de empate —, o Tricolor de Aço ultrapassará os 53 pontos conquistados em 2024, estabelecendo um novo recorde, com margem para ampliar ainda mais a marca, já que restarão quatro rodadas até o fim da Série A.

Além da chance de atingir a maior pontuação, o Bahia também pode alcançar outro feito inédito, mas esse somente em caso de triunfo.

Se vencer o Fortaleza, o Esquadrão chegará à sua 16ª vitória em uma única edição de Brasileirão por pontos corridos — o maior número de triunfos do clube na história da Série A.

Para além dos feitos históricos, a partida contra o Fortaleza é crucial para o Bahia na briga por uma vaga na Libertadores. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem cerca de 97,6% de chance de classificação, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Tags:

arena fonte nova Bahia Brasileirão fortaleza libertadores Rogério Ceni série a

Ver todas

x