ESPORTES
LEMBRA DELE?

Goleiro do Bahia vive drama e pode amargar rebaixamento à Série C

Jogador está emprestado à Ferroviária e disputa a Série B do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/11/2025 - 18:34 h | Atualizada em 11/11/2025 - 21:30
Dênis Júnior em campo pela Ferroviária
Dênis Júnior em campo pela Ferroviária -

O goleiro Dênis Júnior, que está emprestado pelo Bahia à Ferroviária até o final da temporada, pode amargar um rebaixamento à Série C do Brasileirão. A duas rodadas do fim da segundona, o clube paulista voltou ao Z-4 e aumentou a chance de queda para 50% após a derrota em confronto direto diante do Athletic no último compromisso.

Em crise, a Ferroviária detém a maior sequência sem vitórias na competição (com quatro empates e três derrotas nos jogos recentes), e será comandado pelo auxiliar técnico fixo do clube após a demissão do comandante Claudinei Oliveira na última segunda-feira, 10, nas últimas rodadas.

A equipe também detém a segunda pior defesa da Série B, com 48 gols sofridos, e, apesar disso, Dênis é o sétimo goleiro com mais jogos sem sofrer gols no torneio (8) — sendo também destaque na 'Seleção da Rodada' em quatro ocasiões.

Dênis Júnior realizou um jogo pelo Bahia em 2025
Dênis Júnior realizou um jogo pelo Bahia em 2025 | Foto: Letícia Martins | ECBahia

Leia Também:

Como o Bahia pode fazer a melhor campanha da história do Nordeste
Bahia tem 'carta na manga' para conter assédio a Luciano Juba; confira
Clube da Série A pode chegar à Libertadores só vencendo em casa

O jogador atuou em todos os 3240 minutos da Ferroviária na competição e efetuou 121 defesas ao longo da temporada — 38 a mais em relação ao goleiro titular do líder Coritiba, Pedro Morisco. Dênis Júnior possui contrato com o Bahia até o final de 2026, mas não deve estar nos planos do Tricolor para a próxima temporada.

Contratado pelo Tricolor em 2021, o goleiro atuou em sete partidas com a camisa azul, vermelha e branca, e atuou apenas uma vez sob o comando de Rogério Ceni — no triunfo por 1 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, pela fase de grupos do Campeonato Baiano.

Jogadores do Bahia que estão emprestados a outros clubes

  • Rafael Ratão (Cerezo Osaka-JAP): Dez/25;
  • Yago Felipe (Mirassol): Dez/25;
  • Vitor Hugo (Atlético-MG): Dez/25;
  • Dênis Júnior (Ferroviária): Dez/25;
  • Caio Roque (Volta Redonda): Dez/25;
  • Marcos Victor (Ceará): Dez/25;
  • Matheus Bahia (Ceará): Dez/25;
  • Miqueias (América-MG): Dez/25;
  • Jota (Cricíuma): Dez/25;
  • Marcos Felipe (Eyüpspor-TUR): Jun/26.

Bahia Dênis Júnior série b

x