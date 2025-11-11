Goleiro do Bahia vive drama e pode amargar rebaixamento à Série C

Dênis Júnior em campo pela Ferroviária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O goleiro Dênis Júnior, que está emprestado pelo Bahia à Ferroviária até o final da temporada, pode amargar um rebaixamento à Série C do Brasileirão. A duas rodadas do fim da segundona, o clube paulista voltou ao Z-4 e aumentou a chance de queda para 50% após a derrota em confronto direto diante do Athletic no último compromisso.

Em crise, a Ferroviária detém a maior sequência sem vitórias na competição (com quatro empates e três derrotas nos jogos recentes), e será comandado pelo auxiliar técnico fixo do clube após a demissão do comandante Claudinei Oliveira na última segunda-feira, 10, nas últimas rodadas.

A equipe também detém a segunda pior defesa da Série B, com 48 gols sofridos, e, apesar disso, Dênis é o sétimo goleiro com mais jogos sem sofrer gols no torneio (8) — sendo também destaque na 'Seleção da Rodada' em quatro ocasiões.

Dênis Júnior realizou um jogo pelo Bahia em 2025 | Foto: Letícia Martins | ECBahia

O jogador atuou em todos os 3240 minutos da Ferroviária na competição e efetuou 121 defesas ao longo da temporada — 38 a mais em relação ao goleiro titular do líder Coritiba, Pedro Morisco. Dênis Júnior possui contrato com o Bahia até o final de 2026, mas não deve estar nos planos do Tricolor para a próxima temporada.

Contratado pelo Tricolor em 2021, o goleiro atuou em sete partidas com a camisa azul, vermelha e branca, e atuou apenas uma vez sob o comando de Rogério Ceni — no triunfo por 1 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, pela fase de grupos do Campeonato Baiano.

