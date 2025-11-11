Bahia tem 'carta na manga' para conter assédio a Luciano Juba; confira

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Um dos principais jogadores do Bahia em 2025, Luciano Juba tem sido cada vez mais reconhecido no mundo do futebol e chegou até a Seleção Brasileira. Conforme informações do canal ‘Eu Sou Mais Bahia’, confirmadas pelo Portal A Tarde, o lateral-esquerdo de 26 anos deve renovar contrato por mais um ano.

Contratado sem custos após deixar o Sport, Juba assinou vínculo válido até 2027 com o Esquadrão. No contrato, existe uma cláusula automática que permite a renovação até o final de 2028. Diante das conversas, a tendência é que o acordo seja exercido.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Bahia já recebeu propostas oficiais do Rubin Kazan, da Rússia, e o Eyüpspor da Turquia, time que Marcos Felipe está emprestado, interessados em Luciano Juba. As ofertas não passaram de €2,5M de euros (R$15,3M) e foram recusadas.

O defensor também já foi alvo do CSKA Moscou antes de chegar ao Esquadrão e também durante esse ano, além de outras equipes.

Luciano Juba em 2025

Titular absoluto na equipe comandada por Rogério Ceni, o lateral-esquerdo Luciano Juba acumula 58 jogos na atual temporada, com seis gols marcados e oito assistências ao todo.