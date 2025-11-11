Juba quer usar a experiência na Seleção Brasileira para ajudar o Bahia

Luciano Juba destaca Rogério Ceni e aprendizado internacional - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O lateral-esquerdo Luciano Juba está vivendo um verdadeiro sonho ao vestir a camisa verde e amarela da Seleção Brasileira pela primeira vez em sua carreira. O jogador foi convocado para defender o Brasil nos amistosos desta Data FIFA, contra Senegal, no sábado, 15, e Tunísia, na terça-feira, 18, na Inglaterra e na França, respectivamente.

Diretamente do Bahia para o Brasil, Luciano Juba concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 11, na qual destacou a importância do técnico Rogério Ceni para sua convocação e afirmou que levará todos os aprendizados adquiridos na “Amarelinha” para ajudar o Esquadrão.

O lateral-esquerdo garantiu que o treinador do Bahia potencializa e sempre tenta extrair o melhor dos jogadores, fomentando o sonho de chegar à Seleção Brasileira: “O Rogério está sempre nos incentivando para chegar aqui”.

Ele sempre fala que, fazendo belos treinos e jogos, com um grande trabalho no clube, temos chances de chegar à Seleção Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia e do Brasil

Em 2025, Luciano Juba é o segundo jogador do Bahia a ser convocado para defender o uniforme brasileiro — Jean Lucas foi o atleta que garantiu o retorno das cores azul, vermelho e branco à “Amarelinha” após 34 anos — o que comprova a declaração do lateral-esquerdo e inspira outros jogadores a alimentarem o sonho de jogar pelo Brasil.

“O professor Rogério é um cara que sempre busca, no dia a dia, passar o melhor para nós nos treinos [...] Esse ano já veio o Jean (Lucas), agora eu, e crescendo, podemos ter outros jogadores”, garantiu Juba.

Além de destacar a importância de Rogério Ceni, o lateral-esquerdo disse que pretende aproveitar o “nível da Europa” e o “estilo diferente” para assimilar ao máximo durante sua convocação, e depois ajudar o Bahia.

Espero que eu possa assimilar as melhores coisas e, depois, passar algo que aprendi lá para o Bahia Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia e da Seleção

“Creio que o nível de jogo mundial, o nível da Europa, é bem diferente. São jogadores totalmente distintos, um estilo diferente. Espero que eu possa assimilar as melhores coisas e, depois, passar algo que aprendi lá para o Bahia”, comentou Luciano Juba.