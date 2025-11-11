RECORDE NO BRASILEIRÃO
Como o Bahia pode fazer a melhor campanha da história do Nordeste
Com cinco jogos até o final da temporada, o Esquadrão pode quebrar recorde histórico
Por Marina Branco
O Bahia entra na reta final do Brasileirão com não só a vaga direta na Libertadores em disputa - ainda em 2025, o Esquadrão pode quebrar um recorde no futebol nordestino e fechar a temporada com a melhor campanha de um clube do Nordeste na história dos pontos corridos.
Para isso, o Tricolor precisa vencer os cinco jogos que restam, contra Fortaleza, Vasco, Juventude, Fluminense e Sport, sendo os confrontos contra Juventude e Fluminense disputados fora de casa.
Atualmente, o recorde é do Fortaleza, que chegou a 68 pontos em 2024. Se o Bahia confirmar cinco triunfos, chega a 68 pontos, ultrapassando o Fortaleza em número de jogos vencidos e cravando a melhor pontuação nordestina desde que o Brasileirão passou a ser disputado em pontos corridos, em 2003.
Como deve ser o caminho até o recorde?
A tabela final do Tricolor tem equilíbrio entre pressão e oportunidade. Fortaleza e Sport representam confrontos regionais carregados de peso histórico e emocional, sendo jogos que, além dos três pontos, trazem adversários provavelmente rebaixados.
Enquanto o Fortaleza ocupa a 19ª posição, o Sport é o lanterna, dando boas chances ao Bahia, melhor mandante do Brasileirão que recebe os dois em casa. O mesmo serve para o Juventude, em 17º na tabela.
Já o Vasco, aparece em décimo, mas precisa vencer o Bahia na Fonte Nova, o que representa um desafio a mais. O Fluminense, sétimo colocado, fora de casa, pode ser o duelo mais imprevisível, com o Esquadrão torcendo pelo trunfo do uso do time reserva do Flu conciliando Brasileiro e Copa do Brasil.
Nesta temporada, o Bahia venceu Campeonato Baiano e Copa do Nordeste no mesmo ano pela primeira vez desde 2001, buscando mais um recorde para firmar um ano de domínio no Nordeste.
Melhores campanhas do Nordeste no Brasileirão
- Fortaleza 2024 - 68 pontos e 4ª colocação
- Vitória 2013 - 59 pontos e 5ª colocação
- Sport 2015 - 59 pontos e 6ª colocação
- Fortaleza 2021 - 58 pontos e 4ª colocação
- Fortaleza 2022 - 55 pontos e 8ª colocação
