Bahia pode ter River Plate como obstáculo até a Libertadores; entenda

A reta final da temporada na América do Sul pode complicar o 2026 de muitos times - inclusive do Bahia. Enquanto o Tricolor tenta confirmar vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão, um cenário inesperado está se desenhando na Argentina, que pode dificultar muito o caminho do Esquadrão até a Liberta.

Pela primeira vez em onze anos, o River Plate, gigante argentino, pode terminar o ano fora da fase de grupos e cair justamente na pré-Libertadores, justamente para onde o Bahia iria caso não se sustente na quinta posição do Brasileirão e garanta a vaga direta.

Se o Bahia acabar ficando com uma vaga na pré, o adversário pode ser justamente um dos maiores clubes do continente, campeão em 2015 e 2018, finalista em 2019 e presença constante no torneio desde 2015.

O time de Marcelo Gallardo perdeu seis das últimas sete partidas no Torneo Clausura. A última derrota, no Superclássico contra o Boca Juniors, derrubou a moral da equipe e complicou o momento no campeonato. Para piorar, o Argentinos Juniors venceu na rodada seguinte, deixando o River ameaçado de terminar o ano sem a vaga direta.

No sistema de classificação argentino, as vagas para a Libertadores 2026 estão quase todas preenchidas. Restam apenas as destinadas ao campeão do Clausura, campeonato onde o River está complicado, e uma via pontuação anual.

Hoje, o River tenta brigar por esse último posto, mas depende de combinação de resultados e até de saldo de gols nas duas rodadas finais do Clausura. Se não conseguir, sobra a pré-Libertadores.

River Plate campeão da Libertadores | Foto: Reprodução I X

O que muda para o Bahia?

Se o Tricolor confirmar vaga direta pelo Brasileirão ficando em quinto na tabela, nada muda, e o Esquadrão vai direto para a fase de grupos da Liberta, resultado melhor do que o alcançado em 2024.

Mas se o Bahia cair para a zona da pré-Libertadores, o cenário muda completamente. Nessa realidade, a fase preliminar pode colocar no mesmo pote Bahia e River Plate, trazendo um confronto entre os dois já no início do ano, valendo vida na competição.

A possibilidade já vem sendo discutida com naturalidade no futebol argentino. A imprensa local trata a crise do River como real, com risco de eliminação antes mesmo da fase de mata-mata do Clausura.

Além disso, Gallardo vem convivendo com uma lista de desfalques importantes, com Martínez Quarta e Acuña suspensos, problemas físicos de Meza e Colidio e ainda dois convocados para seleções. Pela primeira vez em mais de uma década, o River está pressionado pelo resultado imediato, cenário com o qual não é nada acostumado.

Do ponto de vista do Bahia, a tentativa continua sendo conseguir a vaga direta, mas sabendo que, se não conseguir, deve ter pela frente um obstáculo grande na pré, possivelmente enfrentando um clube padrão Libertadores.