Clube da Série A pode chegar à Libertadores só vencendo em casa

Com cinco jogos restantes no Brasileirão, o Bahia vive uma disputa direta pela vaga que dá acesso direto à fase de grupos da Libertadores - e a maior ameaça, no momento, é o Botafogo. Enquanto o Tricolor aparece em quinto lugar, o Alvinegro encosta em sexto, lutando pela posição seguinte.

No momento, vão diretamente para a Liberta os cinco melhores colocados do Brasileirão, já que a final da Libertadores será disputada entre Flamengo e Palmeiras, ambos no topo da tabela.

Sendo assim, um deles se tornará campeão e conseguirá o acesso por esse meio, deixando uma vaga a mais no Brasileiro que, até o momento, é do Bahia. Existe ainda a chance da vaga direta para o G-6, caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil.

No entanto, até agora, vão apenas cinco, e o Bahia e o Botafogo estão fazendo suas contas. O cálculo do Botafogo para garantir a vaga é direto - vencer os três jogos que fará no Nilton Santos nessa reta final.

A equipe de Davide Ancelotti ainda jogará contra Sport, Grêmio e Fortaleza em casa, além de enfrentar Corinthians e Cruzeiro fora.

Quais são os jogos do Bahia?

Do lado baiano, a situação é semelhante. O Tricolor também tem cinco jogos por fazer, três deles em casa, o que equilibra o cenário na disputa pela última vaga direta na fase de grupos.

Para o Bahia, Fortaleza, 19º na tabela, e Vasco da Gama, 10º, aparecem como desafios na Fonte Nova, seguidos de Juventude, 18º, e Fluminense, 7º, fora de casa. Vale ressaltar que o Flu deve entrar sem a titularidade completa, pela proximidade do jogo contra o Bahia em relação a confronto do Fluminense na Copa do Brasil.

O último jogo do Bahia, então, é o melhor que poderia ser numericamente - Sport, lanterna do campeonato atualmente e durante toda a temporada, dentro de casa, na Fonte Nova.

Hoje, o São Paulo é o primeiro time fora da zona de classificação continental. Com 45 pontos, pode chegar no máximo a 60 se vencer tudo. O Botafogo já tem 52, o que significa que, se somar nove pontos nos três jogos como mandante, chegaria a 61 e não poderia mais ser ultrapassado pelo clube paulista.

Mas a disputa que realmente importa nesta reta final é entre Bahia, Botafogo e Fluminense, separados por apenas um ponto para cada lado. Assim, o Esquadrão, melhor mandante do Brasileirão, depende de confirmar a força na Arena Fonte Nova, onde ainda tem três jogos pela frente, e manter-se à frente na tabela.

Por outro lado, o Botafogo garante vaga direta na Libertadores se vencer todos os jogos em casa, ameaçando fortemente a situação do Bahia.