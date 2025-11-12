Menu
PIVETES DE AÇO EM AÇÃO

Próximo desafio das joias do Bahia: Brasil encara Paraguai no mundial

Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 14, às 12h45, de olho nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/11/2025 - 7:34 h
Dell, Ruan Pablo e Jampa, os Pivetes de Aço do Bahia, lideram o Brasil Sub-17 contra o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo Sub-17.
Dell, Ruan Pablo e Jampa, os Pivetes de Aço do Bahia, lideram o Brasil Sub-17 contra o Paraguai na segunda fase da Copa do Mundo Sub-17. -

Em busca do pentacampeonato da Copa do Mundo Sub-17, o Brasil — dos Pivetes de Aço do Bahia: Dell, Ruan Pablo e Jampa — já sabe quem vai enfrentar na segunda fase do Mundial.

A Seleção Brasileira medirá forças com o Paraguai, no campo 9 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, nesta sexta-feira, 14, às 12h45, conforme divulgado pela FIFA na manhã desta quarta-feira, 12.

Também chamada de 16 avos de final, a segunda fase é disputada em partida única. Ou seja, quem vencer avança para as oitavas de final. Em caso de empate, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.

Sob os talentos de Dell e Ruan Pablo, joias da base do Bahia que vêm brilhando com a camisa da Seleção Brasileira na competição, o Brasil, comandado pelo técnico Dudu Patetuci, busca reencontrar o caminho das vitórias após o empate com a Zâmbia, na última rodada da primeira fase.

Apesar da igualdade contra a seleção africana, o Brasil Sub-17 se classificou para os 16 avos de final sem sustos, terminando em primeiro lugar do Grupo H, com 7 pontos — muito graças aos gols de Dell e Ruan Pablo, artilheiro e vice-artilheiro do time na competição, com três e dois gols, respectivamente.

Juntos, os Pivetes de Aço foram responsáveis por cerca de 41% dos gols da Seleção Brasileira Sub-17 na primeira fase da Copa do Mundo — somando cinco gols para a dupla formada nas categorias de base do Bahia.

