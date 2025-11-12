Veja quem pode se classificar para a Copa do Mundo nesta Data Fifa

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México - Foto: Divulgação / Fifa

A Data Fifa de novembro promete ser decisiva no cenário internacional. Com 28 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 participantes, os próximos dias terão jogos cruciais em diferentes continentes — especialmente na Europa, África e Ásia.

Europa entra na reta final das Eliminatórias

O Velho Continente vive o momento mais intenso de suas eliminatórias. Até agora, apenas a Inglaterra garantiu presença no Mundial. As outras 53 seleções disputam as 15 vagas restantes, divididas em 12 grupos — e 39 delas seguem com chances.

Os líderes de cada chave vão direto para a Copa, enquanto os vice-líderes disputarão os playoffs internos. França, Portugal, Holanda, Bélgica e Croácia precisam apenas de mais três pontos para carimbar o passaporte para 2026. Todas entram em campo ainda nesta semana.

África define última vaga na repescagem

Na África, nove seleções já estão asseguradas no torneio: Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia. Outras quatro ainda sonham com a classificação, mas pela repescagem internacional — que reserva apenas uma vaga para o continente.

As semifinais e a final serão disputadas em jogo único, em Rabat, no Marrocos. Na quinta-feira (13), a Nigéria encara o Gabão, enquanto Camarões enfrenta a República Democrática do Congo. Os vencedores decidirão a vaga no domingo, 16.

Situação encaminhada na América do Sul

Pela Conmebol, a disputa está praticamente resolvida. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai já asseguraram vaga na Copa. A Bolívia ainda mantém esperanças, mas terá de disputar a repescagem mundial em março de 2026.

Essa repescagem reunirá seleções de todas as confederações, exceto a Uefa, para definir os dois últimos classificados ao Mundial.

Concacaf com equilíbrio e anfitriões garantidos

Na Concacaf, os anfitriões da Copa — Canadá, Estados Unidos e México — já têm vaga assegurada automaticamente. As demais seleções da região ainda brigam por espaço: Suriname, Panamá, El Salvador, Guatemala, Curaçao, Jamaica, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica, Haiti e Nicarágua.

As eliminatórias são divididas em três grupos. Os líderes de cada um se classificam direto, enquanto os dois melhores segundos colocados vão à repescagem mundial. Com duas rodadas restantes, disputadas entre esta e a próxima semana, Suriname, Jamaica e Honduras lideram, mas a disputa pela ponta segue equilibrada.

Ásia e Oceania ainda têm indefinições

No continente asiático, oito seleções já confirmaram vaga: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita. Emirados Árabes Unidos e Iraque ainda disputam um lugar na repescagem internacional. O primeiro confronto será nesta quinta-feira, 13, em Abu Dhabi, e a volta acontecerá na terça, 18, em Basrah, no Iraque.

Já na Oceania, a Nova Zelândia garantiu presença na Copa, e apenas a Nova Caledônia ainda tem chances. A equipe disputará a repescagem mundial, também em março de 2026.