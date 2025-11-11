Menu
HOME > ESPORTES
COM BAIXAS?

Saiba se o Palmeiras terá desfalques contra o Vitória devido a Data Fifa

Verdão acumula jogadores convocados e enfrenta o Leão no próximo dia 19

João Grassi

Por João Grassi

11/11/2025 - 19:26 h
Vitor Roque, atacante do Palmeiras
Vitor Roque, atacante do Palmeiras -

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Palmeiras briga ponto a ponto pelo título com o Flamengo. Preocupada em poder contar com Vitor Roque, um dos artilheiros da competição, a diretoria do Verdão prepara um esquema de logística especial para o retorno do atacante após a Data Fifa.

Convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18, Vitor Roque terá disponível o avião da presidente Leila Pereira para buscá-lo e poder estar à disposição no duelo contra o Leão da Barra. A informação é do portal ge.globo.

Os uruguaios Martínez, Piquerez e Facundo Torres, além dos paraguaios Gustavo Gómez e Sosa, também defenderão suas seleções no dia 18, nos Estados Unidos, e têm presença incerta no jogo. Eles são aguardados para o dia 19, mas a condição física deles será determinante para saber se enfrentam o Vitória.

Leia Também:

Questionado, Lucas Braga ganha chances e é elogiado por Jair Ventura
Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"
Vitória: titulares retornam para duelo decisivo contra o Palmeiras

Retorno certo

Para encarar o Vitória, o Palmeiras já terá de volta Flaco López, vice-artilheiro do time paulista na Série A, que disputará apenas uma partida com a seleção da Argentina, no dia 15. O atacante marcou um gol no empate por 2 a 2 no Barradão, pela rodada 18.

Pepê e Flaco López em Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro
Pepê e Flaco López em Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro | Foto: Cesar Greco | Palmeiras

O Vitória visita o Palmeiras no próximo dia 19, uma quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo adiantado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

