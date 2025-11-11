Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Reinaldo, lateral-esquerdo do Mirassol - Foto: Divulgação | Mirassol

Um dos destaques do Mirassol, time sensação do Campeonato Brasileiro, Reinaldo foi mais um que enalteceu a torcida do Vitória e o Barradão. O lateral-esquerdo participou de uma dinâmica com a Amazon Prime Video, que transmitiu a vitória por 2 a 1 do Leão Caipira sobre o Palmeiras, pela 33ª rodada, no Campos Maia.

Aos 36 anos, o experiente lateral-esquerdo já visitou diversos estádios ao redor do Brasil, mas mencionou o 'Santuário' rubro-negro sem pestanejar ao ser perguntado pela reportagem sobre o local mais difícil que já jogou.

“Barradão. Lá é um caldeirão, a torcida canta do começo ao fim. Então é um estádio raiz”, indicou Reinaldo, que já acumula 42 jogos, 12 gols e oito assistências em 2025, sendo um dos principais nomes da histórica campanha do Mirassol na Série A.

Reinaldo no Barradão

Vale lembrar que, após destacar o Estádio Manoel Barradas, Reinaldo e o Mirassol ainda visitam o Vitória nesta reta final de Brasileirão. As equipes se enfrentam no próximo dia 29, às 16h, em duelo válido pela 36ª rodada.