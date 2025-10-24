Halter diz que força da torcida do Vitória é reconhecida nacionalmente

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira, 24, no CT Manoel Pontes Tanajura, o zagueiro e capitão do Vitória, Lucas Halter, enalteceu a torcida rubro-negra e projetou a partida contra o Corinthians como “muito importante”.

De acordo com Halter, a força das arquibancadas funciona como um jogador a mais para o Leão da Barra. Além disso, o defensor de 25 anos afirmou que o ambiente do Barradão é reconhecido nacionalmente.

“Sabemos da nossa força aqui dentro do Barradão. A gente sabe que a torcida nos ajuda muito, é o nosso 12º jogador, isso aí é nítido, acho que todo mundo vê. O Brasil todo vê a força que tem a torcida do Vitória. Vai ser mais um jogo que a gente vai entregar o máximo, fazer o máximo para sair com a vitória e festejar junto com a nação”, projetou.

Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Vitória vive um novo momento no Campeonato Brasileiro. Com chance de sair da zona de rebaixamento neste fim de semana, a equipe rubro-negra, segundo Halter, teve uma mudança geral de atitude.

"Nossa mudança e a virada de chave já era para ter acontecido. Já era para a gente estar melhor no campeonato. A gente se fechou mais no elenco, temos nos concentrado mais durante os jogos, nos treinamentos. Para que a gente possa performar melhor durante os jogos, isso é nítido. Acho que a mudança mesmo foi da nossa atitude nossa dentro de campo, no dia a dia. Com isso, a gente vem conseguindo fazer bons jogos”, explicou.

O que mudou mesmo foi o nosso mental. Mental mais forte, mais resiliente. Lucas Halter - Zagueiro do Vitória

Novo esquema e momento individual

Lucas Halter também comentou sobre sua função no esquema de três zagueiros, além do seu momento com a camisa rubro-negra. Ele afirma que, apesar da importância de estar bem individualmente, pensa primeiro no funcionamento coletivo da equipe.

"Com o esquema de três zagueiros eu venho jogando mais pelo lado, mas já tinha feito isso em outros clubes. É uma coisa que não é nova para mim e estou feliz com meu momento. Espero seguir ajudando o Vitória no máximo que puder dentro de campo, porque o mais importante sempre é o clube. A gente se prepara todos os dias para performar melhor, mas é pensando no clube", explicou.

"Claro que o individual é bom, mas se eu estiver bem individualmente, eu vou contribuir para o elenco e é esse o meu pensamento", finalizou.

Próximo compromisso

O Vitória de Lucas Halter volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.