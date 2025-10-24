NA MIRA
Patrocinadora master do Vitória é alvo de investigação; saiba mais
Casa de apostas 7K Bet virou alvo do Cade
Por João Grassi
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu inquérito administrativo para investigar possíveis irregularidades cometidas pela patrocinadora master do Vitória, a 7K Bet. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do portal O GLOBO, será apurada a possibilidade de vendas casadas de ingressos para partidas, prática ilegal.
A coluna diz que a origem do caso está numa promoção de venda de ingressos feita pelo Santos e 7K Bet para o clássico com o Corinthians, no último dia 15, pela 27ª rodada do Brasileirão. Torcedores do Peixe puderam adquirir ingressos para o jogo se apostassem, no mínimo, o valor de R$ 70 no site da casa de apostas.
A ação, contudo, ocorreu de maneira semelhante para o Vitória. Para o clássico Ba-Vi do último dia 16, no Barradão, os rubro-negros interessados em comparecer no Barradão puderam comprar as entradas apostando pelo menos R$ 30,00 na plataforma.
O despacho assinado pelo Superintendente-Geral do Cade, Alexandre Barreto, cita também a possibilidade de estarem ocorrendo "outras infrações" à ordem econômica. Procurados pelo Portal A TARDE, Vitória e 7K Bet afirmaram que não vão se posicionar.
A 7K Bet foi apresentada pela diretoria do Vitória como a maior patrocinadora da história do clube, com o valor de R$ 16 milhões por ano e podendo chegar a R$ 20 milhões por metas. O contrato é válido até o fim de 2027.
