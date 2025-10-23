UFMG: risco de rebaixamento do Vitória na Série A volta a diminuir

Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota do Internacional para o Bahia nesta quarta-feira, 22, em jogo atrasado da 14ª rodada, diminuiu um pouco mais o risco de rebaixamento do Vitória no Campeonato Brasileiro. A possibilidade, que chegou ao máximo de 80%, já havia despencado para 44,6% após o fim da rodada 29. Agora, está em somente 43,6%.

Além do Vitória, conforme a UFMG, as três outras equipes com maior possibilidade de rebaixamento são justamente os demais integrantes do Z-4: Juventude (89,4%), Fortaleza (90,4%), e Sport (99,8%).

Para a UFMG, Santos (34,5%), Atlético-MG (12,8%), Internacional (7,5%) e Ceará (6,3%) são as equipes fora da zona com mais chances de descenso. O Rubro-Negro ainda encara o time gaúcho no Barradão, pela rodada 32 da Série A.

Risco de rebaixamento no Brasileirão Série A | Foto: Reprodução | UFMG

Pontuação da permanência

Ainda de acordo com a UFMG, chegar aos 44 pontos deixaria o Vitória em situação confortável na competição. O levantamento da instituição indica que a equipe que fizer essa pontuação terá apenas 7,78% de chances de rebaixamento.

Para conseguir essa campanha, o Rubro-Negro terá que somar 13 dos 27 pontos que ainda disputará na Série A. É possível alcançar esses números com três vitórias, quatro empates e duas derrotas nas próximas nove rodadas.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.