Trio fica no DM e vira dúvida para duelo do Vitória com o Corinthians

Apesar dos retornos importantes, o Vitória também deve ter problemas com desfalques para enfrentar o Corinthians. Conforme apuração do Portal A TARDE, os atletas Baralhas, Claudinho e Edu não participaram do treino desta quinta-feira, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Faltando apenas dois dias para o duelo com os paulistas, o trio ficou no departamento médico e virou dúvida para o técnico Jair Ventura. O volante é titular absoluto, enquanto o lateral-direito é opção imediata para Raúl Cáceres, que está suspenso.

O zagueiro, por outro lado, vinha ficando no banco de reservas diante da titularidade de Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos, todos disponíveis para o próximo compromisso na Série A. Ele chegou a atuar entre os 11 iniciais nas últimas duas partidas, quando algum dos companheiros esteve de fora.

Treino desta quinta-feira

Após o aquecimento, parte dos atletas participaram de um treino tático dirigido em campo reduzido 10 contra 10. Simultaneamente, os jogadores que ficavam de fora realizaram jogos em espaço reduzido.

Jair Ventura deve escalar a seguinte equipe: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Dudu, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.