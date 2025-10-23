Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIXAS?

Trio fica no DM e vira dúvida para duelo do Vitória com o Corinthians

Jogadores não participaram do treino desta quinta-feira, 23

João Grassi

Por João Grassi

23/10/2025 - 19:09 h | Atualizada em 23/10/2025 - 19:20
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

Apesar dos retornos importantes, o Vitória também deve ter problemas com desfalques para enfrentar o Corinthians. Conforme apuração do Portal A TARDE, os atletas Baralhas, Claudinho e Edu não participaram do treino desta quinta-feira, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Faltando apenas dois dias para o duelo com os paulistas, o trio ficou no departamento médico e virou dúvida para o técnico Jair Ventura. O volante é titular absoluto, enquanto o lateral-direito é opção imediata para Raúl Cáceres, que está suspenso.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O zagueiro, por outro lado, vinha ficando no banco de reservas diante da titularidade de Camutanga, Lucas Halter e Zé Marcos, todos disponíveis para o próximo compromisso na Série A. Ele chegou a atuar entre os 11 iniciais nas últimas duas partidas, quando algum dos companheiros esteve de fora.

Gabriel Baralhas, volante do Vitória
Gabriel Baralhas, volante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Treino desta quinta-feira

Após o aquecimento, parte dos atletas participaram de um treino tático dirigido em campo reduzido 10 contra 10. Simultaneamente, os jogadores que ficavam de fora realizaram jogos em espaço reduzido.

Jair Ventura deve escalar a seguinte equipe: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Dudu, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Leia Também:

UFMG: risco de rebaixamento do Vitória na Série A volta a diminuir
Tabu para quebrar? Vitória tem histórico indigesto com o Corinthians
Grupo favorável à SAF lança candidatura nas eleições do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Desfalques ec vitória SC Corinthians treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x