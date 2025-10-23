Grupo favorável à SAF lança candidatura nas eleições do Vitória

Chapa da Frente Vitória Popular - Foto: Divulgação/Frente Vitória Popular

Com as eleições de dezembro se aproximando, um grupo de oposição à atual gestão do Vitória lançou candidatura oficial: a Frente Vitória Popular. Segundo colocado no pleito de 2022, José Guerra é o pré-candidato à presidência do Conselho Gestor, que tem Hugo Mattos como vice

No Conselho Deliberativo, por outro lado, Vagner Santana foi indicado como presidente, enquanto André Maron é o vice. Já no Conselho Fiscal, o pré-candidato é Wendel Barreto, com Valmar Oliveira como vice.

Em postagem nas redes sociais, o grupo afirmou defender uma “SAF responsável, com transparência, democracia e valorização do Barradão”.

“O Vitória precisa de uma SAF para competir em alto nível com todos os clubes do Brasil. Mas não queremos qualquer SAF, queremos uma que respeite nossa história, proteja nosso patrimônio e nos projete para o futuro com segurança”, afirmou José Guerra.

“Estamos apresentando uma chapa preparada, com experiência e, acima de tudo, amor ao Vitória. Nosso compromisso é com a reconstrução do Colossal em bases sólidas, respeitando sua história e projetando seu futuro com coragem”, completou.

Quando será o processo eleitoral?

De acordo com a Comissão Eleitoral do Vitória, a votação e nomeação dos vencedores do pleito será realizada no dia 13 de dezembro, um sábado. A posse dos eleitos será imediata.