Reação: Vitória tem campanha de Sul-Americana no returno da Série A

Jogadores do Vitória comemoram resultado histórico diante do Santos na Vila Belmiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Passadas 10 rodadas do returno, o Vitória vive seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Após derrotar o Santos por 1 a 0 em plena Vila Belmiro, na última segunda-feira, 20, o Rubro-Negro soma 13 de 30 pontos disputados na segunda metade da Série A.

Considerando apenas os jogos do segundo turno, o Vitória possui a 11ª campanha do Brasileirão e com aproveitamento de 43,33%. Se tivesse este mesmo ritmo de pontuação desde o início da competição, o Leão da Barra estaria em 10º e brigando forte por vaga na Copa Sul-Americana.

Jogos do Vitória no segundo turno

Juventude 2x2 Vitória | 20ª rodada

Flamengo 8x0 Vitória | 21ª rodada

Vitória 1x0 Atlético-MG | 22ª rodada

Fortaleza 2x0 Vitória | 23ª rodada

Vitória 0x1 Fluminense | 24ª rodada

Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada

Vitória 1x0 Ceará | 26ª rodada

Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada

Vitória 2x1 Bahia | 28ª rodada

Santos 0x1 Vitória | 29ª rodada

Para efeito de comparação, o Vitória fez 18 pontos no primeiro turno do Brasileirão. Restando ainda nove rodadas do returno, o Leão está a cinco pontos de igualar a pontuação obtida nas primeiras 19 rodadas. Os adversários restantes são Corinthians (C), Cruzeiro (F), Internacional (C), Botafogo (C), RB Bragantino (F), Sport (F), Mirassol (C), Palmeiras (F) e São Paulo (C).

Embora não tenha saído da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro demonstra sinais de reação na luta pela permanência na Série A. Em entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura disse que prefere nem olhar para a classificação no momento, mas sim pensar no próximo compromisso.

"Não olho. Se olhar para a tabela da Série A é loucura. Já é difícil de dormir. A gente tem que sair da zona. Quem vai entrar eu não sei. Agora é pensar no Corinthians", projetou o treinador rubro-negro.

Jair Ventura durante coletiva na Vila Belmiro | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.