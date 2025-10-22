AGORA VAI?
Reação: Vitória tem campanha de Sul-Americana no returno da Série A
Leão da Barra tem dado sinais de reação na luta contra o rebaixamento
Por João Grassi
Passadas 10 rodadas do returno, o Vitória vive seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Após derrotar o Santos por 1 a 0 em plena Vila Belmiro, na última segunda-feira, 20, o Rubro-Negro soma 13 de 30 pontos disputados na segunda metade da Série A.
Considerando apenas os jogos do segundo turno, o Vitória possui a 11ª campanha do Brasileirão e com aproveitamento de 43,33%. Se tivesse este mesmo ritmo de pontuação desde o início da competição, o Leão da Barra estaria em 10º e brigando forte por vaga na Copa Sul-Americana.
Jogos do Vitória no segundo turno
- Juventude 2x2 Vitória | 20ª rodada
- Flamengo 8x0 Vitória | 21ª rodada
- Vitória 1x0 Atlético-MG | 22ª rodada
- Fortaleza 2x0 Vitória | 23ª rodada
- Vitória 0x1 Fluminense | 24ª rodada
- Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada
- Vitória 1x0 Ceará | 26ª rodada
- Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada
- Vitória 2x1 Bahia | 28ª rodada
- Santos 0x1 Vitória | 29ª rodada
Leia Também:
Para efeito de comparação, o Vitória fez 18 pontos no primeiro turno do Brasileirão. Restando ainda nove rodadas do returno, o Leão está a cinco pontos de igualar a pontuação obtida nas primeiras 19 rodadas. Os adversários restantes são Corinthians (C), Cruzeiro (F), Internacional (C), Botafogo (C), RB Bragantino (F), Sport (F), Mirassol (C), Palmeiras (F) e São Paulo (C).
Embora não tenha saído da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro demonstra sinais de reação na luta pela permanência na Série A. Em entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura disse que prefere nem olhar para a classificação no momento, mas sim pensar no próximo compromisso.
"Não olho. Se olhar para a tabela da Série A é loucura. Já é difícil de dormir. A gente tem que sair da zona. Quem vai entrar eu não sei. Agora é pensar no Corinthians", projetou o treinador rubro-negro.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
