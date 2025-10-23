Tabu para quebrar? Vitória tem histórico indigesto com o Corinthians

Renato Kayzer em Corinthians 0x0 Vitória pelo atual Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após quebrar tabus importantes contra o Santos na Vila Belmiro, o Vitória quer seguir na mesma toada e repetir o roteiro diante do seu próximo adversário, o Corinthians, que não perdeu nos últimos sete encontros com o Leão da Barra.

Considerando os 20 embates mais recentes, o Vitória superou o Corinthians apenas duas vezes, pela 21ª rodada do Brasileirão de 2017, quando venceu por 1 a 0, e pela rodada 2 da Série A de 2016, quando conseguiu uma grande virada de 3 a 2 no Barradão.

Vivo na luta pela permanência na Série A, o Rubro-Negro terá retornos de jogadores importantes e a força da sua torcida ao seu favor. No primeiro turno, em duelo na capital paulista, as equipes ficaram apenas no empate sem gols.

Últimos 20 duelos entre Vitória e Corinthians

Corinthians 0x0 Vitória | 11ª rodada Brasileirão 2025

Vitória 1x2 Corinthians | 33ª rodada Brasileirão 2024

Corinthians 3x2 Vitória | 14ª rodada Brasileirão 2024

Vitória 2x2 Corinthians | 30ª rodada Brasileirão 2018

Corinthians 0x0 Vitória | 11ª rodada Brasileirão 2018

Corinthians 3x1 Vitória | Oitavas de final Copa do Brasil 2018

Vitória 0x0 Corinthians | Oitavas de final Copa do Brasil 2018

Corinthians 0x1 Vitória | 21ª rodada Brasileirão 2017

Vitória 0x1 Corinthians | 2ª rodada Brasileirão 2017

Corinthians 2x1 Vitória | 21ª rodada Brasileirão 2016

Vitória 3x2 Corinthians | 2ª rodada Brasileirão 2016

Corinthians 2x1 Vitória | 30ª rodada Brasileirão 2014

Vitória 0x0 Corinthians | 11ª rodada Brasileirão 2014

Vitória 1x1 Corinthians | 32ª rodada Brasileirão 2013

Corinthians 2x0 Vitória | 13ª rodada Brasileirão 2013

Vitória 1x1 Corinthians | 36ª rodada Brasileirão 2010

Corinthians 2x1 Vitória | 17ª rodada Brasileirão 2010

Vitória 0x1 Corinthians | 32ª rodada Brasileirão 2009

Corinthians 2x1 Vitória | 13ª rodada Brasileirão 2009

Corinthians 1x0 Vitória | 39ª rodada Brasileirão 2004

Próximo compromisso

Vitória e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo sábado, 25, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.