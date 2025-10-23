Menu
ESPORTES
COLOSSAL VS TIMÃO

Tabu para quebrar? Vitória tem histórico indigesto com o Corinthians

Leão da Barra recebe o time paulista no próximo sábado, 25

João Grassi

Por João Grassi

23/10/2025 - 16:22 h | Atualizada em 23/10/2025 - 16:35
Renato Kayzer em Corinthians 0x0 Vitória pelo atual Brasileirão
Após quebrar tabus importantes contra o Santos na Vila Belmiro, o Vitória quer seguir na mesma toada e repetir o roteiro diante do seu próximo adversário, o Corinthians, que não perdeu nos últimos sete encontros com o Leão da Barra.

Considerando os 20 embates mais recentes, o Vitória superou o Corinthians apenas duas vezes, pela 21ª rodada do Brasileirão de 2017, quando venceu por 1 a 0, e pela rodada 2 da Série A de 2016, quando conseguiu uma grande virada de 3 a 2 no Barradão.

Vivo na luta pela permanência na Série A, o Rubro-Negro terá retornos de jogadores importantes e a força da sua torcida ao seu favor. No primeiro turno, em duelo na capital paulista, as equipes ficaram apenas no empate sem gols.

Últimos 20 duelos entre Vitória e Corinthians

  • Corinthians 0x0 Vitória | 11ª rodada Brasileirão 2025
  • Vitória 1x2 Corinthians | 33ª rodada Brasileirão 2024
  • Corinthians 3x2 Vitória | 14ª rodada Brasileirão 2024
  • Vitória 2x2 Corinthians | 30ª rodada Brasileirão 2018
  • Corinthians 0x0 Vitória | 11ª rodada Brasileirão 2018
  • Corinthians 3x1 Vitória | Oitavas de final Copa do Brasil 2018
  • Vitória 0x0 Corinthians | Oitavas de final Copa do Brasil 2018
  • Corinthians 0x1 Vitória | 21ª rodada Brasileirão 2017
  • Vitória 0x1 Corinthians | 2ª rodada Brasileirão 2017
  • Corinthians 2x1 Vitória | 21ª rodada Brasileirão 2016
  • Vitória 3x2 Corinthians | 2ª rodada Brasileirão 2016
  • Corinthians 2x1 Vitória | 30ª rodada Brasileirão 2014
  • Vitória 0x0 Corinthians | 11ª rodada Brasileirão 2014
  • Vitória 1x1 Corinthians | 32ª rodada Brasileirão 2013
  • Corinthians 2x0 Vitória | 13ª rodada Brasileirão 2013
  • Vitória 1x1 Corinthians | 36ª rodada Brasileirão 2010
  • Corinthians 2x1 Vitória | 17ª rodada Brasileirão 2010
  • Vitória 0x1 Corinthians | 32ª rodada Brasileirão 2009
  • Corinthians 2x1 Vitória | 13ª rodada Brasileirão 2009
  • Corinthians 1x0 Vitória | 39ª rodada Brasileirão 2004
Vitória x Corinthians pelo Brasileirão de 2017
Vitória x Corinthians pelo Brasileirão de 2017 | Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Próximo compromisso

Vitória e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo sábado, 25, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

