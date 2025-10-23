Corinthians pode ter desfalque de peso contra o Vitória no Barradão

Corinthians - Foto: Divulgação I CBF

O Vitória precisa vencer o Corinthians se quiser sair da zona de rebaixamento do Brasileirão no próximo sábado, 25, no Barradão, pela 30ª rodada do campeonato - e o destino parece estar dando uma força. Goleiro titular, capitão do time paulista e convocado pela Seleção Brasileira, Hugo Souza, sofreu uma luxação acromioclavicular, podendo ser desfalque de peso para o Timão na partida.

A lesão na parte superior do ombro aconteceu no último final de semana, quando Hugo defendia o Corinthians contra o Atlético-MG na Neo Química Arena. Na última terça-feira, 21, o jogador realizou exames no departamento médico, que confirmaram a luxação.

Desde então, Hugo está em tratamento intensivo no CT Joaquim Grava, buscando ter condições de jogo para viajar a Salvador. Caso não consiga, a alternativa corinthiana deve ser o goleiro Felipe Longo, de apenas 20 anos, para fechar o gol contra o Vitória.

Formado na base do Corinthians, Felipe estreou no futebol profissional recentemente, quando tomou três gols na derrota por 3 a 1 para o Santos fora de casa. Agora, deve encontrar o Rubro-Negro também fora de casa, em um novo desafio.

Hugo Souza pelo Corinthians | Foto: Reprodução I X

Enquanto o Corinthians busca se firmar na parte de cima da tabela, o Vitória segue lutando ponto a ponto para sair da zona de rebaixamento. No Barradão, o Leão da Barra deve tentar aproveitar o possível desfalque no gol adversário para somar mais três pontos e seguir vivo na briga pela permanência na Série A.