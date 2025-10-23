Menu
ESPORTES
LESÃO

Corinthians pode ter desfalque de peso contra o Vitória no Barradão

Hugo Souza sofre luxação no ombro e pode ser baixa no jogo deste sábado, 25, em Salvador

Marina Branco

Por Marina Branco

23/10/2025 - 9:08 h | Atualizada em 23/10/2025 - 9:35
Corinthians
Corinthians -

O Vitória precisa vencer o Corinthians se quiser sair da zona de rebaixamento do Brasileirão no próximo sábado, 25, no Barradão, pela 30ª rodada do campeonato - e o destino parece estar dando uma força. Goleiro titular, capitão do time paulista e convocado pela Seleção Brasileira, Hugo Souza, sofreu uma luxação acromioclavicular, podendo ser desfalque de peso para o Timão na partida.

A lesão na parte superior do ombro aconteceu no último final de semana, quando Hugo defendia o Corinthians contra o Atlético-MG na Neo Química Arena. Na última terça-feira, 21, o jogador realizou exames no departamento médico, que confirmaram a luxação.

Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e desfalques
Ex-Vitória vive jogo dos sonhos e decide na Champions League; assista
Reação: Vitória tem campanha de Sul-Americana no returno da Série A

Desde então, Hugo está em tratamento intensivo no CT Joaquim Grava, buscando ter condições de jogo para viajar a Salvador. Caso não consiga, a alternativa corinthiana deve ser o goleiro Felipe Longo, de apenas 20 anos, para fechar o gol contra o Vitória.

Formado na base do Corinthians, Felipe estreou no futebol profissional recentemente, quando tomou três gols na derrota por 3 a 1 para o Santos fora de casa. Agora, deve encontrar o Rubro-Negro também fora de casa, em um novo desafio.

Hugo Souza pelo Corinthians
Hugo Souza pelo Corinthians | Foto: Reprodução I X

Enquanto o Corinthians busca se firmar na parte de cima da tabela, o Vitória segue lutando ponto a ponto para sair da zona de rebaixamento. No Barradão, o Leão da Barra deve tentar aproveitar o possível desfalque no gol adversário para somar mais três pontos e seguir vivo na briga pela permanência na Série A.

Brasileirão corinthians ec vitória

x