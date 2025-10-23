Vitória x Corinthians: onde assistir, escalações e desfalques

Vitória e Santos pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória está mais vivo do que nunca na luta contra o rebaixamento - e contra o Corinthians como próximo obstáculo no caminho para fora da zona. Entrando em campo no Barradão neste sábado, 25, às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão, o Leão da Barra encara o 11º time na tabela, cinco pontos acima, pela chance de escapar do vermelho.

Na última rodada, o Rubro-Negro fez o dever de casa no confronto direto. Encarando o Santos, primeiro time fora da zona, adversário direto e, agora, com a mesma quantidade de pontos que o Vitória, o Leão venceu fora de casa pela primeira vez no Brasileiro de 2025 com um 1 a 0 precioso.

Do outro lado, o Corinthians fez o mesmo placar, vencendo o Atlético-MG dentro da Arena Corinthians e alcançando os 36 pontos. Agora, os dois times se encontram no jogo que pode salvar o Vitória na temporada de riscos que o clube vem vivendo.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere e Globoplay.

Prováveis escalações

Contra o Timão, o Vitória recebe de volta Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, após cumprirem a suspensão durante o jogo contra o Santos, enquanto Cáceres desfalca por suspensão. Já o Corinthians recebe de volta André Ramalho e André Carillo, ambos de saída do processo de transição física.

Baralhas contra o Santos | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Dudu, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.