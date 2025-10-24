Menu
HOME > ESPORTES
CULTURA

Vitória lança camisa em homenagem à Consciência Negra

Peça estará disponível nas lojas oficiais do clube e também pela internet

João Grassi

Por João Grassi

24/10/2025 - 12:45 h
Vitória lança camisa em homenagem à Consciência Negra 2025
Vitória lança camisa em homenagem à Consciência Negra 2025 -

O Vitória e a marca Volt Sport apresentaram oficialmente, nesta sexta-feira, 24, a nova camisa em homenagem à Consciência Negra 2025. De acordo com clube baiano, a edição especial "celebra a história, a cultura e a força do povo negro — valores profundamente entrelaçados à identidade do clube e de sua torcida".

Ainda segundo o Leão, a peça é de edição limitada e foi desenvolvida com tecido jacquard exclusivo. "Traz uma textura afro sutil e elegante, simbolizando as raízes africanas e a representatividade que inspiram gerações". Na gola, o destaque fica para a retilínea personalizada.

A camisa conta ainda com dois selos especiais. Na parte frontal, o selo da Consciência Negra é aplicado no lado direito. Já nas costas, logo abaixo da gola, a palavra 'Respeito' sintetiza a mensagem central da campanha.

"Mais do que um uniforme, essa camisa é uma manifestação de orgulho, luta e pertencimento. Como fazemos todos os anos, temos o compromisso de valorizar causas sociais e culturais através do design das nossas camisas. Essa coleção reforça o papel do futebol como ferramenta de transformação e inclusão", destaca Fábio Mota, presidente do Vitória.

A Camisa da Consciência Negra do Vitória estará disponível em edição limitada nas lojas oficiais do clube e também pela internet.

x