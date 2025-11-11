Vitória: titulares retornam para duelo decisivo contra o Palmeiras

Retorno de titulares - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o empate contra o Botafogo, no último domingo, 9, o Vitória inicia mais uma “semana cheia” de trabalho. Para o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque após a Data Fifa, o técnico Jair Ventura contará com o retorno de dois jogadores considerados titulares.

Camutanga e Baralhas voltam a ficar à disposição do comandante rubro-negro após cumprirem suspensão automática na rodada passada.

Além deles, o volante Dudu também retorna ao plantel, depois de ter ficado fora da partida contra o Botafogo por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Edu também volta ao time, após ter desfalcado o Leão por conta do protocolo de concussão.

Com o retorno de peças importantes para reforçar a equipe titular e dar mais profundidade ao elenco, o Vitória terá oito dias de preparação de olho no Palmeiras, visando permanecer fora da zona de rebaixamento, faltando apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Leão da Barra ocupa a décima quarta posição do Brasileirão, com 35 pontos — dois a mais que o Santos, primeira equipe dentro do Z-4 —, somando 51,9% de probabilidade de descenso, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).