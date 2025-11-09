Menu
SEM GOLS!

Resultado amargo: Vitória fica no empate com Botafogo

Leão ficou no 0 a 0 com o Botafogo em duelo de poucas emoções no Barradão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/11/2025 - 18:01 h | Atualizada em 09/11/2025 - 20:21
Vitória e Botafogo empataram por 0 a 0 no Barradão
Vitória e Botafogo empataram por 0 a 0 no Barradão -

A torcida rubro-negra compareceu em peso ao Barradão na tarde deste domingo, 9, para apoiar o Vitória em busca de mais uma vitória dentro de casa, mas não contava com um duro adversário do outro lado. Diante de mais de 28 mil torcedores, Leão e Botafogo não saíram do zero e somaram um ponto para cada lado.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 35 pontos e permanece fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição. A equipe não pode mais ser ultrapassada essa rodada, já que o Santos perdeu para o Flamengo.

Veja como está a tabela:

O jogo

Mesmo diante de uma verdadeira festa da torcida rubro-negra, foi o Botafogo quem começou melhor. Nos cinco primeiros minutos de jogo, o Vitória não se encontrou e viu o adversário impor o ritmo da partida, quase abrindo o placar com Alexander Barboza, após cobrança de escanteio.

Após o início ruim, o Vitória passou a se organizar e equilibrar as ações. Por volta dos 17 minutos, em um cruzamento na área, o time rubro-negro quase tirou o zero do placar — o lateral-esquerdo Ramon recebeu a bola e tentou mandar na área, mas a bola enganou o goleiro Léo Linck, que precisou fazer uma grande defesa.

Pouco tempo depois, em um contra-ataque rápido, Renzo López teve sua oportunidade de balançar as redes. O camisa 10 Matheuzinho encontrou um passe em profundidade entre os zagueiros do Botafogo para achar “El Patrón”, que tentou cavar, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Praticamente no último lance do primeiro tempo, o Botafogo teve a melhor chance da etapa inicial. Após mais uma cobrança de escanteio, Alexander Barboza — novamente ele — subiu sozinho e testou contra a meta rubro-negra. A bola, porém, “beijou” a trave, e a torcida do Vitória respirou aliviada.

Vitória escalou Lucas Halter sem acordo, diz CEO do Botafogo; confira
Herói do tetra detona Leão após polêmica com Ancelotti: "Arrogante"
Reviravolta! Lucas Halter reforça o Vitória contra o Botafogo

No segundo tempo, o Vitória voltou melhor do que o Botafogo, mas o jogo ganhou um novo contorno: passou a ser um duelo de muita velocidade, com contra-ataques para ambos os lados.

Após algumas boas oportunidades, a grande chance ao retornar para a etapa final foi em uma cobrança de falta executada por Ronald, que encontrou a cabeça de Neris. O zagueiro subiu bem, mas acabou mandando para fora.

Ficha técnica

Vitória x Botafogo

  • O que: trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro
  • Data: 09/11, às 16h
  • Local: Barradão

Escalações

  • Vitória: Thiago Couto; Lucas Halter, Neris e Zé Marcos; Erick, Willian Oliveira, Ronald e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.
  • Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
  • Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
  • Quarto árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

x