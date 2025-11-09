Vitória escalou Lucas Halter sem acordo, diz CEO do Botafogo; confira

CEO do Botafogo confirma: Halter jogou sem autorização do clube - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De última hora, o Vitória informou que o zagueiro Lucas Halter estava relacionado e seria titular na partida contra o Botafogo, neste domingo, 9, no Barradão. O jogador pertence ao clube carioca e, a princípio, não poderia entrar em campo por questões contratuais.

Apesar da presença em campo, não houve acordo entre Vitória e Botafogo pela escalação de Lucas Halter. Ao menos é o que garante o CEO do “Glorioso”.

Em publicação nas redes sociais, Thairo Arruda afirmou que o Leão, de forma “desrespeitosa”, optou pela utilização do defensor sem consenso entre as partes.

Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa, escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje Thairo Arruda - CEO do Botafogo

O dirigente ainda frisou que o departamento jurídico do Botafogo vai executar a dívida — referente ao valor de aproximadamente R$ 1 milhão — nesta segunda-feira, 10.

Titular e capitão do Vitória, Lucas Halter está em campo na partida contra o Botafogo, que, até o momento da publicação desta matéria, segue 0 a 0 no Barradão. O duelo é válido pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro.