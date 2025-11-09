POLÊMICA
Vitória escalou Lucas Halter sem acordo, diz CEO do Botafogo; confira
Defensor titular joga pelo Vitória, mas clube carioca garante falta de acordo
Por Téo Mazzoni
De última hora, o Vitória informou que o zagueiro Lucas Halter estava relacionado e seria titular na partida contra o Botafogo, neste domingo, 9, no Barradão. O jogador pertence ao clube carioca e, a princípio, não poderia entrar em campo por questões contratuais.
Apesar da presença em campo, não houve acordo entre Vitória e Botafogo pela escalação de Lucas Halter. Ao menos é o que garante o CEO do “Glorioso”.
Leia Também:
Em publicação nas redes sociais, Thairo Arruda afirmou que o Leão, de forma “desrespeitosa”, optou pela utilização do defensor sem consenso entre as partes.
Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa, escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje
O dirigente ainda frisou que o departamento jurídico do Botafogo vai executar a dívida — referente ao valor de aproximadamente R$ 1 milhão — nesta segunda-feira, 10.
Veja:
Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje.— Thairo Arruda (@thairoarruda) November 9, 2025
Nosso departamento jurídico vai executar essa dívida amanhã.
Titular e capitão do Vitória, Lucas Halter está em campo na partida contra o Botafogo, que, até o momento da publicação desta matéria, segue 0 a 0 no Barradão. O duelo é válido pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes