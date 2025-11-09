Saiba por que o resultado do jogo do Bahia foi bom para o Vitória

Resultado do Bahia favorece o Vitória no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Bahia arrancou um empate heroico fora de casa contra o Internacional após estar perdendo por 2 a 0 e, embora não tenha sido o resultado ideal, o placar foi importante para evitar uma nova derrota como visitante.

No entanto, quem também comemorou o empate foi o Vitória, arquirrival do Bahia e adversário direto do Internacional na luta contra o rebaixamento. Mas por que o Leão celebrou o resultado?

O motivo é simples: o empate impediu que o Internacional ampliasse a distância para o Leão da Barra, que, após o resultado, viu o Colorado ficar a apenas três pontos de vantagem na tabela.

Assim, em caso de vitória sobre o Botafogo, neste domingo, 9, às 16h, no Barradão, o Vitória alcançaria 37 pontos, igualando a pontuação do Internacional — ainda que não ultrapasse o rival nos critérios de desempate.

Na configuração atual do Campeonato Brasileiro, Internacional e Vitória ocupam a 15ª e 16ª posições, com 37 e 34 pontos, respectivamente.

Portanto, caso o Leão da Barra faça o dever de casa, igualará a pontuação do Colorado, mas não assumirá a colocação por ter saldo de gols inferior: o Inter possui saldo negativo de 9, enquanto o Vitória tem menos 18.

Além de poder chegar aos 37 pontos, uma vitória sobre o Botafogo poderá dar ao Vitória quatro pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos, e que enfrenta o Flamengo também neste domingo, 9.

Veja como está a luta contra o rebaixamento:

Vitória pode ajudar o Bahia

De certa forma, o Bahia ajudou o Vitória na luta contra o rebaixamento. Agora, chegou a vez do Leão retribuir. Uma vitória sobre o Botafogo pode influenciar diretamente na disputa do Esquadrão por uma vaga na Copa Libertadores.

Isso porque, em caso de triunfo, o Vitória impede o Botafogo de ultrapassar o Bahia na tabela de classificação, já que uma vitória do alvinegro carioca faria a equipe assumir a quinta posição do Brasileirão.