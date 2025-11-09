Menu
DESFALQUE DE PESO

Halter fora! Vitória divulga lista de relacionados contra o Botafogo

Zagueiro não poderá atuar por pertencer ao clube carioca

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 13:20 h | Atualizada em 09/11/2025 - 14:14
Vitória enfrenta o Botafogo sem o capitão Lucas Halter
Vitória enfrenta o Botafogo sem o capitão Lucas Halter -

O Vitória entra em campo na tarde deste domingo, 9, às 16h, no Barradão, sem seu zagueiro titular e capitão, Lucas Halter. O defensor pertence ao Botafogo, adversário do Leão da Barra no duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e, por questões contratuais, fica impedido de entar em campo.

Para contar com o zagueiro na partida, o Vitória precisaria pagar cerca de R$ 1 milhão ao clube carioca. No fim de outubro, o Portal A TARDE já havia antecipado que o Leão da Barra não exerceria nenhuma das quatro cláusulas referentes aos jogadores emprestados do elenco.

Durante a semana que antecedeu o confronto, o Vitória manteve suspense sobre a presença de Halter diante do Botafogo, mas a ausência foi confirmada após a divulgação da lista de relacionados para o jogo, que conta com 23 atletas convocados pelo técnico Jair Ventura.

Confira a lista completa:

  • Aitor Cantalapiedra
  • Carlinhos
  • Edenilson
  • Erick
  • Kauan
  • Kike Saverio
  • Lucas Braga
  • Matheuzinho
  • Maykon Jesus
  • Neris
  • Osvaldo
  • Paulo
  • Pepê
  • Ramon
  • Renato Kayzer
  • Renzo López
  • Ricardo Ryller
  • Ronald
  • Thiago Couto
  • Wendell
  • Willian Oliveira
  • Yuri Sena
  • Zé Marcos

