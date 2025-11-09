Halter fora! Vitória divulga lista de relacionados contra o Botafogo

Vitória enfrenta o Botafogo sem o capitão Lucas Halter - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entra em campo na tarde deste domingo, 9, às 16h, no Barradão, sem seu zagueiro titular e capitão, Lucas Halter. O defensor pertence ao Botafogo, adversário do Leão da Barra no duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e, por questões contratuais, fica impedido de entar em campo.

Para contar com o zagueiro na partida, o Vitória precisaria pagar cerca de R$ 1 milhão ao clube carioca. No fim de outubro, o Portal A TARDE já havia antecipado que o Leão da Barra não exerceria nenhuma das quatro cláusulas referentes aos jogadores emprestados do elenco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a semana que antecedeu o confronto, o Vitória manteve suspense sobre a presença de Halter diante do Botafogo, mas a ausência foi confirmada após a divulgação da lista de relacionados para o jogo, que conta com 23 atletas convocados pelo técnico Jair Ventura.

Confira a lista completa: