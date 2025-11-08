Rogério Ceni aponta solução para o Bahia voltar a vencer fora de casa

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia tem que "guerrear" mais em jogos fora de casa para minimizar a diferença de desempenho entre os jogos como mandante e visitante. Após o empate em 2 a 2 contra o Internacional, o técnico Rogério Ceni analisou esse "fantasma" que o Tricolor tentou, mas não conseguiu exorcizar da maneira que desejava: os jogos fora de casa.

"O que me incomoda mais é a diferença de pontuação. A nossa postura, a gente tem que guerrear mais, lutar mais. A gente não vem para se defender, até porque os números de finalizações são sempre muito parelhos. No primeiro tempo contra o Atlético, nós tivemos a melhor oportunidade de gol, e hoje nós estávamos um pouco melhores também", disse o treinador em entrevista coletiva.

Após destacar a falta de postura, Ceni destacou a carga excessiva de jogos como fator que influencia a queda de desempenho do Bahia como visitante.

"A única (preocupação) é essa discrepância que a gente tem [entre jogos em casa e fora], esse ano tivemos muitos cartões vermelhos e jogamos muitos jogos com um jogador a menos. O número de jogos também, são 74 na temporada, começa a pesar", completou.

O Tricolor deixa a sequência de dois jogos fora de casa com cinco gols sofridos. Questionado sobre essa fragilidade, o treinador "normalizou" a estatística e destacou a evolução do time nos confrontos contra Atlético-MG e Internacional em relação aos últimos confrontos.

"Todo mundo sofre gols, é difícil conseguir resultados para todo mundo. A campanha do Bahia é relativamente ruim fora de casa, e estamos no meio da tabela. Se for olhar hoje, estamos na 11ª colocação (como visitante). Nós jogamos melhor contra o Atlético, até não ter um jogador a menos, e hoje, do que nós vínhamos jogando em outros jogos. A gente competiu muito mais", disse.

"Pior do que a fragilidade defensiva é a perda de oportunidades, quando temos as mesmas chances que o adversário. É treinamento, trabalho de finalização e a frieza do jogador. Alguns têm a facilidade do drible, outros finalizam um pouco melhor. Os noves têm feito mais gols com facilidade", completou.

Após igualar a pontuação da temporada passada e sacramentar a atual campanha como a melhor da história no Brasileirão de pontos corridos, o Tricolor volta a campo somente após a data Fifa, no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, contra o Fortaleza.