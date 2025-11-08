Feito histórico! Bahia iguala marca inédita no Brasileirão após empate

Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia segue fazendo história no Campeonato Brasileiro. Após o empate em 2 a 2 com o Internacional neste sábado, 8, no Beira-Rio, o Tricolor chegou aos 53 pontos e igualou sua melhor campanha na era dos pontos corridos, alcançada na temporada passada.

A marca é simbólica: em 2024, o Bahia encerrou o Brasileirão com 53 pontos e 15 triunfos. Agora, o time já atingiu o mesmo número de pontos com cinco rodadas ainda por disputar, podendo estabelecer o melhor desempenho da história do clube do torneio.

O confronto diante do Internacional também reforçou o espírito de luta da equipe. Mesmo saindo atrás no placar duas vezes, o Tricolor buscou o empate nos acréscimos, com Tiago, e mostrou reação para reagir longe da Arena Fonte Nova — um dos principais desafios da equipe ao longo da temporada.

"Não viemos aqui pelo empate e nem pela derrota, viemos para triunfar. Tomamos dois gols e saímos atrás no placar, mas acreditamos até o final e Deus me honrou com o gol", disse Tiago em entrevista ao Premiere.

Apesar do empate heroico, o Bahia pode deixar o G-5 do Brasileirão até o fim da rodada. Caso Botafogo ou Fluminense vençam seus jogos, neste domingo, 9, o Tricolor será ultrassado e terá que correr atrás nas últimas rodadas para conquistar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.