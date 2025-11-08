Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Feito histórico! Bahia iguala marca inédita no Brasileirão após empate

Tricolor levou um ponto para Salvador em duelo contra o Internacional

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/11/2025 - 21:37 h
Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado
Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado -

O Bahia segue fazendo história no Campeonato Brasileiro. Após o empate em 2 a 2 com o Internacional neste sábado, 8, no Beira-Rio, o Tricolor chegou aos 53 pontos e igualou sua melhor campanha na era dos pontos corridos, alcançada na temporada passada.

A marca é simbólica: em 2024, o Bahia encerrou o Brasileirão com 53 pontos e 15 triunfos. Agora, o time já atingiu o mesmo número de pontos com cinco rodadas ainda por disputar, podendo estabelecer o melhor desempenho da história do clube do torneio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O confronto diante do Internacional também reforçou o espírito de luta da equipe. Mesmo saindo atrás no placar duas vezes, o Tricolor buscou o empate nos acréscimos, com Tiago, e mostrou reação para reagir longe da Arena Fonte Nova — um dos principais desafios da equipe ao longo da temporada.

Leia Também:

Meia do Bahia recebe terceiro amarelo e vira desfalque no Brasileirão
Artilheira, Gica destaca "ambição" para fazer história no Bahia
Bahia: Yanne abre o coração após hexa e revela sonho ousado para 2026

"Não viemos aqui pelo empate e nem pela derrota, viemos para triunfar. Tomamos dois gols e saímos atrás no placar, mas acreditamos até o final e Deus me honrou com o gol", disse Tiago em entrevista ao Premiere.

Apesar do empate heroico, o Bahia pode deixar o G-5 do Brasileirão até o fim da rodada. Caso Botafogo ou Fluminense vençam seus jogos, neste domingo, 9, o Tricolor será ultrassado e terá que correr atrás nas últimas rodadas para conquistar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Willian José marcou o primeiro gol do Bahia neste sábado
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x