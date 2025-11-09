Autores de gols contra o Inter, Tiago e Willian José celebram empate no Beira-Rio

Willian José, artilheiro do Bahia no Brasileirão - Foto: Divulgação / Rafael Rodrigues

Após o empate por 2 a 2 com o Internacional, na noite de sábado, 8, no Beira-Rio, os atacantes Willian José e Tiago comemoraram o ponto conquistado pelo Bahia, destacando o esforço e a dedicação do time, especialmente no segundo tempo.

O resultado encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas fora de casa no Brasileirão. O gol que salvou, marcado por Tiago aos 48 minutos do segundo tempo, e o primeiro, de William José, foram cruciais para a reação tricolor.

O centroavante Willian José admitiu a dificuldade no início da partida, mas celebrou a virada de chave no segundo tempo. "Não fizemos um bom primeiro tempo, mas com a essa troca que o Rogério [Ceni] fez, melhoramos bastante e conseguimos o empate. A nossa intenção era para conseguir a vitória, mas o que vale é o esforço e a dedicação de todos até o final", declarou o atacante.

Willian José também abordou a gestão de sua minutagem. Ele, que foi poupado na rodada anterior contra o Atlético Mineiro, reconheceu a importância do descanso. "O Rogério falou comigo que eu não ia conseguir jogar os três jogos seguidos, mas faz parte. Foi fundamental para jogar os 90 minutos hoje. Quase fiz o segundo gol, ia ser um golaço. Seriam dois gols iguais", brincou.

O atacante, que está a um gol de igualar sua melhor temporada e já superou a marca de assistências, também comentou sobre sua nova função em campo, mais distante da área. "Nunca tinha jogado nessa posição, de marcar volante. O Rogério me explicou como ele queria. Claro que eu prefiro estar mais perto do gol, que é a minha característica, mas o que vale é estar ajudando meus companheiros. Fazendo gols também na marcação, tenho certeza que as coisas vão acontecer", pontuou.

Willian José não poupou elogios ao jovem companheiro Tiago. "É um garoto sensacional, trabalhador, trabalha muito. Está crescendo muito, cara. Fico feliz pela aquisição que ele vem tendo no nosso grupo, um jogador importante, esforçado", elogiou o veterano, que atua como mentor para a jovem promessa do Bahia.

O jovem atacante Tiago, autor do gol de empate nos acréscimos, falou sobre o momento. "Muito feliz nesse meu início de carreira. Está sendo um ano maravilhoso no meu primeiro ano de profissional. Hoje foi mais um gol importante no finalzinho. Muito feliz pelo empate, Deus vem me honrando", afirmou. Foi o segundo gol de Tiago no Brasileirão pelo profissional.

O jogador também destacou a importância do técnico Rogério Ceni em sua evolução. "Desde o início ele sempre me acompanhava no sub-20. Ele sempre me elogiava, falava que estava de olho. Ele conseguiu me firmar, graças a Deus, no profissional para hoje estar podendo evoluir", disse Tiago, reconhecendo o trabalho e a dedicação que o levaram ao reconhecimento, inclusive da torcida. O atacante, com 10 gols na temporada, confessou que não acreditaria se alguém lhe dissesse isso no início do ano. "Tudo isso é muito trabalho, eu sou um menino muito dedicado, muito focado", finalizou.

Com o resultado, o Bahia interrompeu a série negativa como visitante e igualou a pontuação da temporada passada. O Tricolor, no entanto, ainda corre o risco de deixar o G-5 dependendo dos resultados da rodada. A equipe do técnico Rogério Ceni volta a campo apenas após a Data Fifa.

O próximo compromisso será no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, onde o Esquadrão ostenta a melhor campanha como mandante do Brasileirão. O técnico terá o retorno do zagueiro Kanu, mas o desfalque de Michel Araújo, suspenso. O Internacional, por sua vez, segue ameaçado pelo Z-4.