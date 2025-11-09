Menu
HOME > ESPORTES
F1

Bortoleto promete corrida “agressiva” no GP Brasil após acidente

Depois de forte batida na sprint e desclassificação no Q1, o piloto brasileiro busca redenção em Interlagos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/11/2025 - 9:06 h
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber -

O fim de semana do Grande Prêmio do Brasil começou turbulento para Gabriel Bortoleto, mas o piloto da Sauber acredita que ainda pode dar a volta por cima neste domingo, 9.

Após uma batida violenta durante a corrida sprint, o brasileiro foi desclassificado do Q1 e largará dos boxes. Mesmo assim, ele garante que entrará na pista com determinação e agressividade.

Leia Também:

Vai correr? FIA toma decisão inesperada sobre Bortoleto após acidente
VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate a 339 km/h e assusta no GP de São Paulo
Rogério Ceni aponta solução para o Bahia voltar a vencer fora de casa

Em entrevista à Band, Bortoleto adiantou qual será sua postura na corrida principal, marcada para as 14h, em Interlagos. “A gente vai correr normal, não tem muito segredo. Vamos tentar somar o máximo de posições possível o quanto antes. Vou tentar ser agressivo, mas eu quero correr aqui em Interlagos. Eu só fiz um treino e um quali da sprint. Eu pretendo dar o meu melhor e se der para ir para frente, ótimo”, afirmou o piloto de 21 anos.

Antes da corrida, o brasileiro fez questão de enaltecer o empenho de sua equipe, que trabalhou contra o relógio para tentar colocá-lo de volta na pista após o acidente. “Os mecânicos fizeram um grande trabalho, de verdade. Eles reconstruíram um carro do zero em três horas. Faltaram alguns minutos, se a sessão fosse 15h15 ou 15h20, a gente teria ido para a pista sem nenhum problema”, elogiou.

O acidente de Bortoleto aconteceu na última volta da sprint, quando ele tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon. A manobra malsucedida fez o carro da Sauber perder o controle e se chocar contra o muro.

Apesar da força do impacto, o piloto não sofreu ferimentos. Ele admitiu, no entanto, que a pista molhada contribuiu para o erro.

“Eu me joguei nele, essa é a verdade. Estava há muitas voltas atrás, falei para mim mesmo que precisava fazer alguma coisa e fui agressivo. Tenho várias teorias sobre o acidente, mas acredito que a pista estava um pouquinho molhada na hora de ultrapassá-lo e, quando eu freei, devo ter ido no molhado, saí voando e destruí tudo”, explicou.

Veja o vídeo do acidente:

x