Bortoleto promete corrida “agressiva” no GP Brasil após acidente

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber - Foto: AFP

O fim de semana do Grande Prêmio do Brasil começou turbulento para Gabriel Bortoleto, mas o piloto da Sauber acredita que ainda pode dar a volta por cima neste domingo, 9.

Após uma batida violenta durante a corrida sprint, o brasileiro foi desclassificado do Q1 e largará dos boxes. Mesmo assim, ele garante que entrará na pista com determinação e agressividade.

Em entrevista à Band, Bortoleto adiantou qual será sua postura na corrida principal, marcada para as 14h, em Interlagos. “A gente vai correr normal, não tem muito segredo. Vamos tentar somar o máximo de posições possível o quanto antes. Vou tentar ser agressivo, mas eu quero correr aqui em Interlagos. Eu só fiz um treino e um quali da sprint. Eu pretendo dar o meu melhor e se der para ir para frente, ótimo”, afirmou o piloto de 21 anos.



Antes da corrida, o brasileiro fez questão de enaltecer o empenho de sua equipe, que trabalhou contra o relógio para tentar colocá-lo de volta na pista após o acidente. “Os mecânicos fizeram um grande trabalho, de verdade. Eles reconstruíram um carro do zero em três horas. Faltaram alguns minutos, se a sessão fosse 15h15 ou 15h20, a gente teria ido para a pista sem nenhum problema”, elogiou.

O acidente de Bortoleto aconteceu na última volta da sprint, quando ele tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon. A manobra malsucedida fez o carro da Sauber perder o controle e se chocar contra o muro.

Apesar da força do impacto, o piloto não sofreu ferimentos. Ele admitiu, no entanto, que a pista molhada contribuiu para o erro.

“Eu me joguei nele, essa é a verdade. Estava há muitas voltas atrás, falei para mim mesmo que precisava fazer alguma coisa e fui agressivo. Tenho várias teorias sobre o acidente, mas acredito que a pista estava um pouquinho molhada na hora de ultrapassá-lo e, quando eu freei, devo ter ido no molhado, saí voando e destruí tudo”, explicou.

