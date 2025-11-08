Menu
ESPORTES
ESPORTES

Vai correr? FIA toma decisão inesperada sobre Bortoleto após acidente

Brasileiro sofreu uma batida a mais de 300 km/h na sprint

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/11/2025 - 16:38 h
Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto -

Depois de um acidente forte no fim da corrida sprint deste sábado, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora da classificação para o GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos. Apesar disso, a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) confirmou que ele estará na corrida principal deste domingo, mas vai largar dos boxes.

A Sauber trabalhou na tentativa de colocar o carro do estreante de volta à pista, vários mecânicos se reuniram em torno do C45, e até o diretor técnico Mattia Binotto se envolveu diretamente nos reparos. No entanto, o dano era grande, e a prioridade passou a ser deixar tudo pronto a tempo para o domingo.

O Artigo 44.1 do regulamento esportivo determina que qualquer carro que não complete uma volta de reconhecimento e não vá ao grid com sua própria força não pode largar diretamente da posição no grid.

Além disso, o Artigo 39.1.b menciona que pilotos que excedam 107% do tempo mais rápido do Q1, não registrem volta válida ou sejam desclassificados, ficam impedidos de participar da corrida.

Mesmo assim, há brechas: os comissários podem autorizar a largada caso o piloto tenha demonstrado desempenho satisfatório em treinos livres ou outras provas. Foi com base nisso que Bortoleto recebeu a permissão especial para disputar o GP neste domingo, largando dos boxes.

formula 1 Gabriel Bortoleto

x