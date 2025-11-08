ESPORTES
VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate a 339 km/h e assusta no GP de São Paulo
Brasileiro sofre acidenteu impressionante em Interlagos
Por Lucas Vilas Boas
O brasileiro Gabriel Bortoleto se envolveu em um grave acidente na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e acabou não completando a prova. O jovem piloto da Sauber, que ocupava a 11ª colocação, tentou atacar Alexander Albon, da Williams, na reta principal do circuito de Interlagos, mas acabou perdendo o controle do carro e batendo violentamente ainda antes da entrada do S do Senna.
O impacto inicial aconteceu no lado esquerdo da reta, arremessando o carro contra o muro oposto logo em seguida. Apesar da força da batida, Bortoleto tranquilizou a equipe via rádio, informando que estava bem.
That was a big crash 💥— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4
O monoposto, no entanto, sofreu grandes danos e precisou ser removido da pista por um guincho após o término da corrida, vencida por Lando Norris. Por precaução, o brasileiro foi encaminhado ao centro médico do autódromo.
Segundo o jornalista alemão Tobi Gruner, especialista em Fórmula 1, os dados de telemetria indicam que o carro de Bortoleto estava a 339 km/h no momento do acidente. A análise ainda revelou que o piloto suportou uma força de 34G no primeiro impacto e 57G no segundo.
Na prova sprint, Bortoleto havia largado em 14º, mas caiu para 15º logo nas voltas iniciais após ser ultrapassado por Franco Colapinto. Pouco depois, o estreante recuperou posições devido aos acidentes de Colapinto, Oscar Piastri e Nico Hulkenberg, todos ocorridos na Curva do Sol, subindo assim para 12º lugar.
Após a relargada em movimento, o brasileiro conseguiu superar Isack Hadjar e assumiu o 11º posto, onde permaneceu brigando com Albon até o momento do acidente.
