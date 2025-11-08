Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate a 339 km/h e assusta no GP de São Paulo

Brasileiro sofre acidenteu impressionante em Interlagos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/11/2025 - 15:31 h
Bortoleto precisou deixar a corrida sprint no GP de São Paulo
Bortoleto precisou deixar a corrida sprint no GP de São Paulo -

O brasileiro Gabriel Bortoleto se envolveu em um grave acidente na última volta da corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e acabou não completando a prova. O jovem piloto da Sauber, que ocupava a 11ª colocação, tentou atacar Alexander Albon, da Williams, na reta principal do circuito de Interlagos, mas acabou perdendo o controle do carro e batendo violentamente ainda antes da entrada do S do Senna.

O impacto inicial aconteceu no lado esquerdo da reta, arremessando o carro contra o muro oposto logo em seguida. Apesar da força da batida, Bortoleto tranquilizou a equipe via rádio, informando que estava bem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

O monoposto, no entanto, sofreu grandes danos e precisou ser removido da pista por um guincho após o término da corrida, vencida por Lando Norris. Por precaução, o brasileiro foi encaminhado ao centro médico do autódromo.

Leia Também:

De Ávine a Petković: ídolos de Bahia e Vitória inspiram nomes de bebês
Rodrigo Nestor se declara ao Bahia após ser adquirido em definitivo
11 anos depois: Vitória pode dar troco no Santos na luta contra o Z-4

Segundo o jornalista alemão Tobi Gruner, especialista em Fórmula 1, os dados de telemetria indicam que o carro de Bortoleto estava a 339 km/h no momento do acidente. A análise ainda revelou que o piloto suportou uma força de 34G no primeiro impacto e 57G no segundo.

Na prova sprint, Bortoleto havia largado em 14º, mas caiu para 15º logo nas voltas iniciais após ser ultrapassado por Franco Colapinto. Pouco depois, o estreante recuperou posições devido aos acidentes de Colapinto, Oscar Piastri e Nico Hulkenberg, todos ocorridos na Curva do Sol, subindo assim para 12º lugar.

Após a relargada em movimento, o brasileiro conseguiu superar Isack Hadjar e assumiu o 11º posto, onde permaneceu brigando com Albon até o momento do acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fórmula 1 Gabriel Bortoleto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bortoleto precisou deixar a corrida sprint no GP de São Paulo
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Bortoleto precisou deixar a corrida sprint no GP de São Paulo
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Bortoleto precisou deixar a corrida sprint no GP de São Paulo
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Bortoleto precisou deixar a corrida sprint no GP de São Paulo
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x