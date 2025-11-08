Menu
ESPORTES
MUDANÇA NA LISTA!

Seleção Brasileira convoca nome de peso para substituir Hugo Souza

Canarinha encara Senegal e Tunísia na última data Fifa da temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/11/2025 - 15:55 h | Atualizada em 08/11/2025 - 16:10
Carlo Ancelotti em treinamento pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em treinamento pela Seleção Brasileira

O goleiro John, que atualmente defende o Nottingham Forest, foi chamado por Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira nos últimos compromissos de 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste sábado, 8, a alteração na convocação: o ex-Botafogo substitui Hugo Souza, do Corinthians, cortado por lesão.

Hugo sofreu uma contusão muscular traumática na coxa esquerda e, por isso, foi cortado da lista. O arqueiro chegou a participar de atividades leves no gramado pela manhã, mas continuou sentindo dores e acabou fora do confronto contra o Ceará, neste domingo.

John, ex-jogador do Botafogo
John, ex-jogador do Botafogo | Foto: Divulgação | Botafogo

A Seleção Brasileira fará seus dois últimos jogos do ano diante de Senegal e Tunísia. O primeiro duelo está marcado para o dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres.

Três dias depois, o Brasil encara a Tunísia em Lille, na França. Já em março de 2026, a equipe deve disputar amistosos contra França e Croácia — as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial, prevista para maio.

Confira os convocados por Carlo Ancelotti:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), John (Nottingham Forest);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras).

