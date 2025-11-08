MUDANÇA NA LISTA!
Seleção Brasileira convoca nome de peso para substituir Hugo Souza
Canarinha encara Senegal e Tunísia na última data Fifa da temporada
Por Lucas Vilas Boas
O goleiro John, que atualmente defende o Nottingham Forest, foi chamado por Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira nos últimos compromissos de 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste sábado, 8, a alteração na convocação: o ex-Botafogo substitui Hugo Souza, do Corinthians, cortado por lesão.
Hugo sofreu uma contusão muscular traumática na coxa esquerda e, por isso, foi cortado da lista. O arqueiro chegou a participar de atividades leves no gramado pela manhã, mas continuou sentindo dores e acabou fora do confronto contra o Ceará, neste domingo.
A Seleção Brasileira fará seus dois últimos jogos do ano diante de Senegal e Tunísia. O primeiro duelo está marcado para o dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres.
Três dias depois, o Brasil encara a Tunísia em Lille, na França. Já em março de 2026, a equipe deve disputar amistosos contra França e Croácia — as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial, prevista para maio.
Confira os convocados por Carlo Ancelotti:
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), John (Nottingham Forest);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras).
