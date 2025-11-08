Menu
FUTEBOL

Brasileirão 2025: veja onde assistir aos jogos da próxima rodada

Rodada pode confirmar rebaixamento do Sport, consolidar liderança do Palmeiras e esquentar a briga por vagas no G-5

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/11/2025 - 14:29 h
Bahia joga contra o Internacional neste sábado, 8
Bahia joga contra o Internacional neste sábado, 8 -

A reta final do Campeonato Brasileiro 2025 promete fortes emoções a partir deste sábado, 8, quando começa a 33ª rodada. As partidas da vez colocam em disputa diferentes realidades, do desespero na luta contra o rebaixamento à expectativa pelo título e pelas vagas na Libertadores.

O Sport entra em campo contra o Atlético-MG em um confronto que pode selar o seu rebaixamento à Série B. Jogando na Ilha do Retiro, o time pernambucano precisa vencer para continuar tentando escapar da queda.

Já o Palmeiras defende a liderança do campeonato diante do Mirassol, fora de casa, em uma partida que também promete impacto direto na disputa pelo G-5.

Outro duelo que promete atenção especial é entre Flamengo e Santos. O Rubro-Negro encara o Peixe no Maracanã com objetivos opostos em jogo: o time carioca busca se aproximar da ponta da tabela, enquanto o paulista tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 33ª rodada do Brasileirão e onde assistir ao vivo:

Jogo: Sport x Atlético-MG

  • Quando: sábado, 8 de novembro
  • Onde: Ilha do Retiro, Recife
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

Jogo: Vasco x Juventude

  • Quando: sábado, 8 de novembro
  • Onde: São Januário, Rio de Janeiro
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere e SporTV

Jogo: Internacional x Bahia

  • Quando: sábado, 8 de novembro
  • Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record

Jogo: São Paulo x Bragantino

  • Quando: sábado, 8 de novembro
  • Onde: Vila Belmiro, Santos
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere e SporTV

Jogo: Corinthians x Ceará

  • Quando: domingo, 9 de novembro
  • Onde: Neo Química Arena, São Paulo
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: Globo e Premiere

Jogo: Cruzeiro x Fluminense

  • Quando: domingo, 9 de novembro
  • Onde: Mineirão, Belo Horizonte
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: Globo e Premiere

Jogo: Vitória x Botafogo

  • Quando: domingo, 9 de novembro
  • Onde: Barradão, Salvador
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: Globo, ge tv e Premiere

Jogo: Flamengo x Santos

  • Quando: domingo, 9 de novembro
  • Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

Jogo: Mirassol x Palmeiras

  • Quando: domingo, 9 de novembro
  • Onde: José Maria de Campos Maia, Mirassol
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Amazon Prime

Jogo: Fortaleza x Grêmio

  • Quando: domingo, 9 de novembro
  • Onde: Arena Castelão, Fortaleza
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

x