Brasileirão 2025: veja onde assistir aos jogos da próxima rodada
Rodada pode confirmar rebaixamento do Sport, consolidar liderança do Palmeiras e esquentar a briga por vagas no G-5
Por Beatriz Santos
A reta final do Campeonato Brasileiro 2025 promete fortes emoções a partir deste sábado, 8, quando começa a 33ª rodada. As partidas da vez colocam em disputa diferentes realidades, do desespero na luta contra o rebaixamento à expectativa pelo título e pelas vagas na Libertadores.
O Sport entra em campo contra o Atlético-MG em um confronto que pode selar o seu rebaixamento à Série B. Jogando na Ilha do Retiro, o time pernambucano precisa vencer para continuar tentando escapar da queda.
Já o Palmeiras defende a liderança do campeonato diante do Mirassol, fora de casa, em uma partida que também promete impacto direto na disputa pelo G-5.
Outro duelo que promete atenção especial é entre Flamengo e Santos. O Rubro-Negro encara o Peixe no Maracanã com objetivos opostos em jogo: o time carioca busca se aproximar da ponta da tabela, enquanto o paulista tenta se afastar da zona de rebaixamento.
Confira os jogos da 33ª rodada do Brasileirão e onde assistir ao vivo:
Jogo: Sport x Atlético-MG
- Quando: sábado, 8 de novembro
- Onde: Ilha do Retiro, Recife
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: Premiere
Jogo: Vasco x Juventude
- Quando: sábado, 8 de novembro
- Onde: São Januário, Rio de Janeiro
- Horário: 18h (de Brasília)
- Transmissão: Premiere e SporTV
Jogo: Internacional x Bahia
- Quando: sábado, 8 de novembro
- Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record
Jogo: São Paulo x Bragantino
- Quando: sábado, 8 de novembro
- Onde: Vila Belmiro, Santos
- Horário: 21h (de Brasília)
- Transmissão: Premiere e SporTV
Jogo: Corinthians x Ceará
- Quando: domingo, 9 de novembro
- Onde: Neo Química Arena, São Paulo
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: Globo e Premiere
Jogo: Cruzeiro x Fluminense
- Quando: domingo, 9 de novembro
- Onde: Mineirão, Belo Horizonte
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: Globo e Premiere
Jogo: Vitória x Botafogo
- Quando: domingo, 9 de novembro
- Onde: Barradão, Salvador
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
Jogo: Flamengo x Santos
- Quando: domingo, 9 de novembro
- Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere
Jogo: Mirassol x Palmeiras
- Quando: domingo, 9 de novembro
- Onde: José Maria de Campos Maia, Mirassol
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Transmissão: Amazon Prime
Jogo: Fortaleza x Grêmio
- Quando: domingo, 9 de novembro
- Onde: Arena Castelão, Fortaleza
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Transmissão: Premiere
