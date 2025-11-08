Brasileirão 2025: veja onde assistir aos jogos da próxima rodada

Bahia joga contra o Internacional neste sábado, 8 - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A reta final do Campeonato Brasileiro 2025 promete fortes emoções a partir deste sábado, 8, quando começa a 33ª rodada. As partidas da vez colocam em disputa diferentes realidades, do desespero na luta contra o rebaixamento à expectativa pelo título e pelas vagas na Libertadores.

O Sport entra em campo contra o Atlético-MG em um confronto que pode selar o seu rebaixamento à Série B. Jogando na Ilha do Retiro, o time pernambucano precisa vencer para continuar tentando escapar da queda.

Já o Palmeiras defende a liderança do campeonato diante do Mirassol, fora de casa, em uma partida que também promete impacto direto na disputa pelo G-5.



Outro duelo que promete atenção especial é entre Flamengo e Santos. O Rubro-Negro encara o Peixe no Maracanã com objetivos opostos em jogo: o time carioca busca se aproximar da ponta da tabela, enquanto o paulista tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 33ª rodada do Brasileirão e onde assistir ao vivo:

Jogo: Sport x Atlético-MG

Quando: sábado, 8 de novembro

sábado, 8 de novembro Onde: Ilha do Retiro, Recife

Ilha do Retiro, Recife Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Transmissão: Premiere

Jogo: Vasco x Juventude

Quando: sábado, 8 de novembro

sábado, 8 de novembro Onde: São Januário, Rio de Janeiro

São Januário, Rio de Janeiro Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Transmissão: Premiere e SporTV

Jogo: Internacional x Bahia

Quando: sábado, 8 de novembro

sábado, 8 de novembro Onde: Beira-Rio, Porto Alegre

Beira-Rio, Porto Alegre Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record

Jogo: São Paulo x Bragantino

Quando: sábado, 8 de novembro

sábado, 8 de novembro Onde: Vila Belmiro, Santos

Vila Belmiro, Santos Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Transmissão: Premiere e SporTV

Jogo: Corinthians x Ceará

Quando: domingo, 9 de novembro

domingo, 9 de novembro Onde: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Transmissão: Globo e Premiere

Jogo: Cruzeiro x Fluminense

Quando: domingo, 9 de novembro

domingo, 9 de novembro Onde: Mineirão, Belo Horizonte

Mineirão, Belo Horizonte Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Transmissão: Globo e Premiere

Jogo: Vitória x Botafogo

Quando: domingo, 9 de novembro

domingo, 9 de novembro Onde: Barradão, Salvador

Barradão, Salvador Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Transmissão: Globo, ge tv e Premiere

Jogo: Flamengo x Santos

Quando: domingo, 9 de novembro

domingo, 9 de novembro Onde: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Transmissão: Premiere

Jogo: Mirassol x Palmeiras

Quando: domingo, 9 de novembro

domingo, 9 de novembro Onde: José Maria de Campos Maia, Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Transmissão: Amazon Prime

Jogo: Fortaleza x Grêmio