DECLARAÇÃO POLÊMICA

Técnico do Inter dispara frase machista após jogo com o Bahia; assista

Ramón Díaz gerou polêmica ao fazer comentário machista após o empate entre Internacional e Bahia pelo Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/11/2025 - 14:11 h
Após o empate por 2 a 2 contra o Bahia, na noite deste sábado, 8, o técnico do Internacional se tornou o centro de uma grande polêmica. Durante a entrevista coletiva, realizada após o apito final, Ramón Díaz fez um comentário machista que gerou ampla repercussão.

A declaração ocorreu enquanto o treinador argentino reclamava do gol anulado do Internacional ainda no primeiro tempo. Na ocasião, Ramón Díaz afirmou que o “futebol é para homens, não para meninas”.

O lance aconteceu quando o árbitro Lucas Paulo Torezin validou o gol em campo, mas, após revisão do VAR, anulou a jogada por falta de Mercado em Willian José no início da construção da jogada. Após a partida, o técnico argentino demonstrou forte insatisfação com a decisão.

“Tenhamos muito cuidado, que o clube tenha muito cuidado com os árbitros, com o que aconteceu hoje. Já houve outra partida em que Romero fez o gol e também o anularam. Temos que ter muito cuidado. Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que, em um clube tão importante, aconteça o que aconteceu hoje. Foi incrível”, disparou o treinador.

O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens
Ramón Díaz - técnico do Internacional

Até o momento, o Internacional ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações do técnico.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o treinador se envolve em uma polêmica do tipo. Em abril de 2024, Ramón Díaz também fez um comentário considerado machista e, na época, chegou a pedir desculpas.

“Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente, principalmente quando o VAR é decidido por uma mulher”, declarou na ocasião.

x