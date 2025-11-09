ÚLTIMA HORA
Reviravolta! Lucas Halter reforça o Vitória contra o Botafogo
De última hora, zagueiro é confirmado e reforça o time no Barradão
Por Téo Mazzoni
Ele vai para o jogo! De última hora, o Esporte Clube Vitória informou que o zagueiro Lucas Halter enfrentará o Botafogo neste domingo, 9, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O zagueiro Lucas Halter era dúvida para o confronto decisivo e, durante a semana, o Vitória manteve suspense sobre a participação do atleta contra o Botafogo. O jogador pertence ao clube adversário e, por questões contratuais, não poderia entrar em campo sem o pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 1 milhão.
Leia Também:
No entanto, após ter divulgado anteriormente a lista de relacionados sem o zagueiro titular e capitão, o Vitória confirmou que Halter estará em campo. Além de garantir a presença do defensor, o clube anunciou uma baixa: o volante Edenílson foi cortado da convocação do técnico Jair Ventura.
Confira a lista de relacionados após as mudanças de última hora:
- Aitor Cantalapiedra
- Carlinhos
- Lucas Halter
- Erick
- Kauan
- Kike Saverio
- Lucas Braga
- Matheuzinho
- Maykon Jesus
- Neris
- Osvaldo
- Paulo
- Pepê
- Ramon
- Renato Kayzer
- Renzo López
- Ricardo Ryller
- Ronald
- Thiago Couto
- Wendell
- Willian Oliveira
- Yuri Sena
- Zé Marcos
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes