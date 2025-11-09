Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÚLTIMA HORA

Reviravolta! Lucas Halter reforça o Vitória contra o Botafogo

De última hora, zagueiro é confirmado e reforça o time no Barradão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/11/2025 - 14:24 h
Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo
Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo -

Ele vai para o jogo! De última hora, o Esporte Clube Vitória informou que o zagueiro Lucas Halter enfrentará o Botafogo neste domingo, 9, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Lucas Halter era dúvida para o confronto decisivo e, durante a semana, o Vitória manteve suspense sobre a participação do atleta contra o Botafogo. O jogador pertence ao clube adversário e, por questões contratuais, não poderia entrar em campo sem o pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 1 milhão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Técnico do Inter dispara frase machista após jogo com o Bahia; assista
Saiba por que o resultado do jogo do Bahia foi bom para o Vitória
Halter fora! Vitória divulga lista de relacionados contra o Botafogo

No entanto, após ter divulgado anteriormente a lista de relacionados sem o zagueiro titular e capitão, o Vitória confirmou que Halter estará em campo. Além de garantir a presença do defensor, o clube anunciou uma baixa: o volante Edenílson foi cortado da convocação do técnico Jair Ventura.

Confira a lista de relacionados após as mudanças de última hora:

  • Aitor Cantalapiedra
  • Carlinhos
  • Lucas Halter
  • Erick
  • Kauan
  • Kike Saverio
  • Lucas Braga
  • Matheuzinho
  • Maykon Jesus
  • Neris
  • Osvaldo
  • Paulo
  • Pepê
  • Ramon
  • Renato Kayzer
  • Renzo López
  • Ricardo Ryller
  • Ronald
  • Thiago Couto
  • Wendell
  • Willian Oliveira
  • Yuri Sena
  • Zé Marcos

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Botafogo Brasileirão 2025 campeonato brasileiro Lucas Halter vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x