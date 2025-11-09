Reviravolta! Lucas Halter reforça o Vitória contra o Botafogo

Vitória confirma Lucas Halter para duelo decisivo contra Botafogo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ele vai para o jogo! De última hora, o Esporte Clube Vitória informou que o zagueiro Lucas Halter enfrentará o Botafogo neste domingo, 9, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Lucas Halter era dúvida para o confronto decisivo e, durante a semana, o Vitória manteve suspense sobre a participação do atleta contra o Botafogo. O jogador pertence ao clube adversário e, por questões contratuais, não poderia entrar em campo sem o pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 1 milhão.

No entanto, após ter divulgado anteriormente a lista de relacionados sem o zagueiro titular e capitão, o Vitória confirmou que Halter estará em campo. Além de garantir a presença do defensor, o clube anunciou uma baixa: o volante Edenílson foi cortado da convocação do técnico Jair Ventura.

Confira a lista de relacionados após as mudanças de última hora: