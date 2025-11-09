Herói do tetra detona Leão após polêmica com Ancelotti: "Arrogante"

Taffarel detona Leão por críticas a treinadores estrangeiros no Brasil - Foto: YUICHI YAMAZAKI / AFP

O preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Taffarel, usou suas redes sociais para rebater declarações do ex-goleiro e treinador Leão, que afirmou não gostar de treinadores estrangeiros atuando no Brasil, inclusive na frente do italiano Carlo Ancelotti.

Em sua postagem, Taffarel relembrou quando trabalhou com Leão no Atlético-MG, em 1997, enquanto ainda era jogador. "Ba Leão, menos. Tu não pode falar nada do Ancelotti, foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei. Desde que chegou no Galo tentou me sacanear, tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim", escreveu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

O preparador de goleiros ainda criticou a postura de Leão durante seu trabalho no Galo: "Infelizmente tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam abaixo de ti. Fica quieto um pouco".

As declarações do ex-goleiro foram feitas na última terça-feira, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, onde Leão disse: "Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, e isso serve para o Mancini, que é o presidente (da Federação Brasileira de Treinadores). Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores (estrangeiros). Você sabe que eu já falei isso, né, Zé (Mário, ex-jogador e ex-treinador presente ao evento)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso".

O discurso de Leão também foi endossado por Oswaldo de Oliveira, que manifestou sua posição contrária à presença de estrangeiros na Seleção e no futebol brasileiro.

Até o momento, Carlo Ancelotti não se pronunciou sobre o episódio. O técnico italiano está em Londres, Inglaterra, onde nesta segunda-feira iniciará os preparativos da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia.