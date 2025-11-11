REDENÇÃO?
Questionado, Lucas Braga ganha chances e é elogiado por Jair Ventura
Atacante de 29 anos tinha perdido espaço no elenco rubro-negro
Por João Grassi
Um dos jogadores mais contestados pela torcida do Vitória na temporada, Lucas Braga chegou a ter afastamento pedido pela Torcida Os Imbatíveis (TUI) e perdeu espaço após a saída de Fábio Carille. No entanto, o atacante de 29 anos ganhou elogios após sua atuação no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, 9.
Em entrevista coletiva após a partida válida pela 33ª rodada da Série A, o técnico Jair Ventura elogiou a entrada de Braga no segundo tempo e explicou sobre sua importância ao ajudar Erick do lado direito. Vale lembrar que o Leão está sem dois laterais-direitos: Claudinho e Raúl Cáceres.
[Lucas] Braga entra muito bem, faz dobra muito boa com Erick, e ele volta para a posição inicial.
Depois da goleada de 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, Braga passou a ter menos minutos e esteve fora da lista de relacionados em seis dos nove jogos do Leão da Barra entre a 22ª e 30ª rodada. Nos últimos três compromissos, contudo, esteve no grupo em todos e foi utilizado no segundo tempo em dois deles.
Lucas Braga desde a saída de Carille
- Vitória 1x0 Atlético-MG | 22ª rodada - não relacionado
- Fortaleza 2x0 Vitória | 23ª rodada - não saiu do banco
- Vitória 0x1 Fluminense | 24ª rodada - não relacionado
- Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada - atuou por 8 minutos
- Vitória 1x0 Ceará | 26ª rodada - não relacionado
- Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada - não relacionado
- Vitória 2x1 Bahia | 28ª rodada - não relacionado
- Santos 0x1 Vitória | 29ª rodada - atuou por 32 minutos
- Vitória 0x1 Corinthians | 30ª rodada - não relacionado
- Cruzeiro 3x1 Vitória | 31ª rodada - não saiu do banco
- Vitória 1x0 Internacional | 32ª rodada - atuou por 10 minutos
- Vitória 0x0 Botafogo | 33ª rodada - atuou por 33 minutos
Leia Também:
Ventura abre o jogo sobre Braga
Ainda na coletiva depois do empate sem gols com o Botafogo, Jair Ventura falou com detalhes sobre a situação de Lucas Braga no elenco. O treinador admitiu que chegou a “preservar” o atacante, mas elogiou sua dedicação e profissionalismo.
“A conversa tem sido desde que cheguei, às vezes preservo, às vezes utilizamos porque sentimos necessidade. A conversa é de passar confiança, saber a importância dele, é um menino trabalhador, ele sabe o momento que está passando. Não podemos abrir mão de nenhum atleta, a janela está fechada. Ele teve chances de fazer gol contra o Santos, Inter, acabou não fazendo, mas hoje entrou bem em uma função que não é a dele", elogiou Jair Ventura.
"Outros jogadores que não estão em bom momento se negariam a jogar fora da posição, sendo que estão sendo criticados em suas posições. O grupo adora o Braga, está sempre sorridente. Fico feliz que ele tenha entrado”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes