HOME > ESPORTES
REDENÇÃO?

Questionado, Lucas Braga ganha chances e é elogiado por Jair Ventura

Atacante de 29 anos tinha perdido espaço no elenco rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

11/11/2025 - 15:43 h | Atualizada em 11/11/2025 - 19:36
Lucas Braga, atacante do Vitória
Lucas Braga, atacante do Vitória

Um dos jogadores mais contestados pela torcida do Vitória na temporada, Lucas Braga chegou a ter afastamento pedido pela Torcida Os Imbatíveis (TUI) e perdeu espaço após a saída de Fábio Carille. No entanto, o atacante de 29 anos ganhou elogios após sua atuação no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, 9.

Em entrevista coletiva após a partida válida pela 33ª rodada da Série A, o técnico Jair Ventura elogiou a entrada de Braga no segundo tempo e explicou sobre sua importância ao ajudar Erick do lado direito. Vale lembrar que o Leão está sem dois laterais-direitos: Claudinho e Raúl Cáceres.

[Lucas] Braga entra muito bem, faz dobra muito boa com Erick, e ele volta para a posição inicial.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Depois da goleada de 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, Braga passou a ter menos minutos e esteve fora da lista de relacionados em seis dos nove jogos do Leão da Barra entre a 22ª e 30ª rodada. Nos últimos três compromissos, contudo, esteve no grupo em todos e foi utilizado no segundo tempo em dois deles.

Lucas Braga desde a saída de Carille

  • Vitória 1x0 Atlético-MG | 22ª rodada - não relacionado
  • Fortaleza 2x0 Vitória | 23ª rodada - não saiu do banco
  • Vitória 0x1 Fluminense | 24ª rodada - não relacionado
  • Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada - atuou por 8 minutos
  • Vitória 1x0 Ceará | 26ª rodada - não relacionado
  • Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada - não relacionado
  • Vitória 2x1 Bahia | 28ª rodada - não relacionado
  • Santos 0x1 Vitória | 29ª rodada - atuou por 32 minutos
  • Vitória 0x1 Corinthians | 30ª rodada - não relacionado
  • Cruzeiro 3x1 Vitória | 31ª rodada - não saiu do banco
  • Vitória 1x0 Internacional | 32ª rodada - atuou por 10 minutos
  • Vitória 0x0 Botafogo | 33ª rodada - atuou por 33 minutos

Leia Também:

TUI volta a exigir afastamento de Lucas Braga e ameaça vaias
Executivo explica trabalho "silencioso" e permanência de Lucas Braga
Vitória recusa proposta do Coritiba e Lucas Braga segue no elenco
Relacionados: Lucas Braga fica fora da primeira lista de interino

Ventura abre o jogo sobre Braga

Ainda na coletiva depois do empate sem gols com o Botafogo, Jair Ventura falou com detalhes sobre a situação de Lucas Braga no elenco. O treinador admitiu que chegou a “preservar” o atacante, mas elogiou sua dedicação e profissionalismo.

“A conversa tem sido desde que cheguei, às vezes preservo, às vezes utilizamos porque sentimos necessidade. A conversa é de passar confiança, saber a importância dele, é um menino trabalhador, ele sabe o momento que está passando. Não podemos abrir mão de nenhum atleta, a janela está fechada. Ele teve chances de fazer gol contra o Santos, Inter, acabou não fazendo, mas hoje entrou bem em uma função que não é a dele", elogiou Jair Ventura.

Jair Ventura à beira do gramado
Jair Ventura à beira do gramado | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Outros jogadores que não estão em bom momento se negariam a jogar fora da posição, sendo que estão sendo criticados em suas posições. O grupo adora o Braga, está sempre sorridente. Fico feliz que ele tenha entrado”, completou.

campeonato brasileiro ec vitória Jair Ventura lucas braga

