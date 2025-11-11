Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA?

Em recuperação, atleta do Vitória publica vídeo em treino: "Voltando"

Jogador rubro-negro se recupera de cirurgia e não entra em campo desde junho

João Grassi

Por João Grassi

11/11/2025 - 20:23 h
Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura
Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura -

Sem jogar pelo Vitória há cinco meses por causa de uma grave lesão no tornozelo, Jamerson segue treinando forte em busca de se recuperar da cirurgia realizada. Liberado pelo Departamento Médico, o lateral-esquerdo de 27 anos vem evoluindo nos trabalhos de transição física.

Em vídeo publicado por ele mesmo nesta terça-feira, 11, Jamerson aparece realizando atividades com bola e outro exercícios individuais. Vale lembrar que, devido a pausa da Data Fifa, o elenco completo do Leão se reapresenta apenas na quarta-feira, 12, depois de dois dias de folga no começo da semana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Muito feliz em estar voltando aos poucos pro campo. O processo tem sido bom e cada dia me sinto melhor. Seguindo firme, com foco e alegria de fazer o que amo!", publicou Janderson nesta terça, em seu perfil oficial na rede social Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jamerson (@jamerson98)

A última atualização médica divulgada pelo Vitória dizia que Janderson "segue avançando em protocolo de recuperação após cirurgia no tornozelo direito". O clube, no entanto, não espera contar mais com o lateral-esquerdo em 2025.

Leia Também:

Jamerson: STJD reduz punição de Eduardo após expulsão contra o Vitória
Jamerson é liberado pelo DM e inicia transição física após cirurgia
Jamerson valoriza ambiente no Vitória durante recuperação de cirurgia

Próximo compromisso

Ainda sem Janderson, o Vitória volta a campo no próximo dia 19, uma quarta-feira, às 19h30, contra o Palmeiras. A partida adiantada da rodada 37 será no Allianz Parque, em São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória Jamerson lesão recuperação treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x