Em recuperação, atleta do Vitória publica vídeo em treino: "Voltando"

Jamerson durante trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Reprodução | Instagram

Sem jogar pelo Vitória há cinco meses por causa de uma grave lesão no tornozelo, Jamerson segue treinando forte em busca de se recuperar da cirurgia realizada. Liberado pelo Departamento Médico, o lateral-esquerdo de 27 anos vem evoluindo nos trabalhos de transição física.

Em vídeo publicado por ele mesmo nesta terça-feira, 11, Jamerson aparece realizando atividades com bola e outro exercícios individuais. Vale lembrar que, devido a pausa da Data Fifa, o elenco completo do Leão se reapresenta apenas na quarta-feira, 12, depois de dois dias de folga no começo da semana.

"Muito feliz em estar voltando aos poucos pro campo. O processo tem sido bom e cada dia me sinto melhor. Seguindo firme, com foco e alegria de fazer o que amo!", publicou Janderson nesta terça, em seu perfil oficial na rede social Instagram.

A última atualização médica divulgada pelo Vitória dizia que Janderson "segue avançando em protocolo de recuperação após cirurgia no tornozelo direito". O clube, no entanto, não espera contar mais com o lateral-esquerdo em 2025.

Próximo compromisso

Ainda sem Janderson, o Vitória volta a campo no próximo dia 19, uma quarta-feira, às 19h30, contra o Palmeiras. A partida adiantada da rodada 37 será no Allianz Parque, em São Paulo.