Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

CBF apresenta Fair Play Financeiro e pode rebaixar clubes endividados

Modelo será implantado gradualmente e promete promover maior responsabilidade financeira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/11/2025 - 19:45 h | Atualizada em 11/11/2025 - 20:24
Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, nesta terça-feira, 11, o plano de implantação do Fair Play Financeiro no país. O modelo, inspirado no sistema da UEFA, começará a valer a partir de janeiro de 2026 e será efetivado de forma gradual.

Objetivo da entidade é evitar endividamento excessivo e reduzir crises recorrentes entre os clubes brasileiros. Até 2029, por exemplo, os clubes terão de limitar gastos com remuneração e amortização de atletas a, no máximo, 70% da receita total.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Isso significa que os clubes só podem usar até 70% do que ganham para pagar salários e amortizações de jogadores. Os outros 30% devem ser destinados a outras despesas — não podem ir para gastos com atletas.

Além disso, o endividamento de curto prazo não poderá ultrapassar 45% da receita. A fiscalização sobre folha salarial e contratações será intensificada a partir de abril de 2026.

Leia Também:

Saiba se o Palmeiras terá desfalques contra o Vitória devido a Data Fifa
Goleiro do Bahia vive drama e pode amargar rebaixamento à Série C
Como o Bahia pode fazer a melhor campanha da história do Nordeste

O projeto prevê um sistema progressivo de punições para quem descumprir as normas. Na primeira violação, o clube será monitorado e terá de apresentar um plano de ação e, em caso de reincidência, passam a valer sanções que incluem:

  • Advertência pública;
  • Multa em dinheiro;
  • Retenção de receitas;
  • Transfer Ban;
  • Retirada de pontos;
  • Rebaixamento para divisões inferiores;
  • E até uma concessão ou cassação da licença do clube.

Clubes em recuperação judicial terão regras específicas a partir de abril de 2026. A folha salarial deverá ser mantida no mesmo nível dos três meses anteriores ao início do processo, impedindo aumento de gastos.

Nas janelas de transferência, só será possível contratar atletas se o valor arrecadado com vendas superar o gasto com aquisições — prática que impede ampliação de dívidas.

O projeto prevê fases de transição até 2028, permitindo mudanças. A partir desse período, clubes terão de ganhar dinheiro suficiente para pagar seus gastos, sem fechar o ano no prejuízo. As dívidas mais novas precisam ser pagas até janeiro de 2026, e as mais antigas, até novembro de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf Fair Play Financeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Samir Xaud, presidente da CBF
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x