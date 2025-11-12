Ex-jogador da Seleção desmaia em exame e cogita aposentadoria

Ex-Seleção Brasileira passa mal e cogita encerrar carreira - Foto: CHRISTIAN BRUNA / AFP

Aos 34 anos, o meia Oscar vive um dos momentos mais delicados da carreira. Após apresentar alterações cardíacas e desmaiar durante exames de rotina realizados no CT do São Paulo, na última terça-feira, 11, o jogador foi internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou por um cateterismo de diagnóstico e uma ressonância magnética.

O quadro de saúde do atleta é considerado estável, mas ele ainda não tem previsão de alta. O São Paulo deve divulgar um novo boletim médico nesta quarta-feira, enquanto familiares e membros da diretoria acompanham de perto sua recuperação.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pressão da família e possibilidade de aposentadoria

Internamente, o clima no clube é de preocupação. Pessoas próximas ao caso afirmam que Oscar está muito abalado com o episódio e pode decidir encerrar a carreira nas próximas semanas.

"A chance de parar é de 99%", disse ao ge uma fonte ligada ao jogador, reforçando o que já havia sido mencionado por outras duas pessoas ouvidas pela reportagem.

A família também pressiona pela aposentadoria. Oscar e a esposa, Ludmila Emboaba, pais de Júlia e Caio, desejam mais tempo juntos e priorizam o bem-estar do atleta. Segundo pessoas próximas, o próprio jogador entende que este seja o momento certo para deixar o futebol e focar na saúde.

Situação financeira e trajetória recente

Financeiramente, Oscar está tranquilo. Depois de deixar o Chelsea em 2017, ele passou oito temporadas na China e se tornou um dos jogadores mais bem pagos do planeta. Estimativas indicam que sua fortuna ultrapasse R$ 1 bilhão.

Desde o retorno ao São Paulo, o meia enfrentou uma série de problemas físicos. Sua última partida pelo Tricolor foi em 19 de julho, no clássico contra o Corinthians. Na ocasião, deixou o campo aos 16 minutos do primeiro tempo após uma disputa de bola com José Martínez. Os exames revelaram uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3).

Mesmo após a recuperação, Oscar não conseguiu voltar a jogar. Esteve no banco contra Fortaleza e Palmeiras, mas permaneceu sem entrar em campo. Em outubro, voltou a sentir dores na panturrilha esquerda e, após exames, foi diagnosticado com nova lesão.

"Ainda bem que ele estava machucado e não entrou em campo", comentou um amigo do jogador à reportagem, temendo que o problema cardíaco pudesse ter ocorrido durante uma partida.

Monitoramento e sigilo médico

Segundo informações internas, o meia já vinha sendo monitorado por um problema cardíaco desde agosto. Na época, quando foi reavaliado após a fratura nas vértebras, exames apontaram uma alteração no coração.

Oscar passou a utilizar medicação controlada e recebeu um laudo favorável de seu médico particular, liberando-o para atuar. Com base nesse documento, o departamento médico do São Paulo o considerou apto a treinar e jogar.

A decisão de manter o caso em sigilo partiu do próprio atleta, e o clube optou por respeitar sua privacidade. No entanto, após o desmaio no CT, presenciado por jogadores e funcionários, a diretoria entendeu que era necessário comunicar o episódio publicamente.

Nota oficial do São Paulo

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube informou:

"Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar".

Futuro incerto, mas decisão próxima

Mesmo com o apoio do São Paulo e dos familiares, a aposentadoria parece inevitável. O clube avalia uma rescisão amigável, entendendo que o ciclo de Oscar pode ter chegado ao fim.

Bastante assustado com o ocorrido, o jogador estaria disposto a aceitar a decisão, priorizando a saúde e o convívio familiar. Se confirmada, a despedida marcará o fim de uma carreira vitoriosa, com passagens por clubes como Internacional, Chelsea e Shanghai Port, além de conquistas com a Seleção Brasileira.