FEITO HISTÓRICO

Remo renasce sob comando de ex-Bahia e sonha com Série A após 30 anos

Última participação do Remo na elite do Campeonato Brasileiro foi em 1994

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/11/2025 - 8:45 h
Após 30 anos longe da elite, o Remo renasce sob o comando de Guto Ferreira e mantém viva a esperança do acesso
Após 30 anos longe da elite, o Remo renasce sob o comando de Guto Ferreira e mantém viva a esperança do acesso -

A Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima do fim e, pela primeira vez na história, nenhuma das quatro vagas de acesso está definida a apenas duas rodadas do encerramento. O Coritiba é o único que desponta na liderança e pode garantir o retorno à elite já na próxima rodada.

Com isso, restam três vagas para seis times, separados por apenas dois pontos — uma disputa acirrada que mantém o torcedor em suspense. Entre os candidatos ao acesso está o Remo, comandado por um velho conhecido da torcida do Bahia: Guto Ferreira.

Imagem ilustrativa da imagem Remo renasce sob comando de ex-Bahia e sonha com Série A após 30 anos
| Foto: Reprodução / X (Twitter) - @ClubeDoRemo

O treinador, que conduziu o Tricolor de Aço ao acesso em 2016 e ao título da Copa do Nordeste de 2017, vive outro momento marcante na carreira. À frente do clube paraense, o “Gordiola” pode levar o Remo de volta à Série A após 30 anos de ausência.

Com 59 pontos e ocupando a terceira colocação, o Remo depende apenas de si: se vencer os dois jogos restantes, garante matematicamente o retorno à elite. O clube não disputa a primeira divisão desde 1994 e agora vê o sonho reacender sob o comando de Guto Ferreira, que promoveu uma verdadeira virada de chave na equipe.

Desde que assumiu o time, no fim de setembro, o técnico soma oito jogos sem derrotas, com seis vitórias e dois empates — sendo os seis triunfos consecutivos. Os resultados recentes, no entanto, foram dois empates, diante da Chapecoense, no Baenão, e contra o Novorizontino, fora de casa, o que diminuiu ligeiramente o embalo azulino.

Mesmo assim, o desempenho segue impressionando. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo tem 55,8% de probabilidade de conquistar o acesso à Série A.

De olho em um feito histórico, o time de Guto Ferreira encara o Avaí, neste sábado, 15, na Ressacada, em Santa Catarina, e decide o futuro diante da sua torcida, no Baenão, no dia 23, contra o Goiás comandado por um ex-Vitória, adversário direto na briga pela vaga.

Veja como está a disputa pelo acesso à Série A:

Imagem ilustrativa da imagem Remo renasce sob comando de ex-Bahia e sonha com Série A após 30 anos
| Foto: Reprodução / X (Twitter)

Bahia guto ferreira Remo série a série b

