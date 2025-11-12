Menu
ESPORTES
SAÚDE

Internado na UTI, ex-Seleção agradece mensagens: "Vai ficar tudo bem"

Meia do São Paulo comenta o ocorrido nas redes sociais e deixa recado de otimismo

Redação

Por Redação

12/11/2025 - 9:42 h
Ex-Seleção, Oscar comenta susto cardíaco e agradece mensagens
Ex-Seleção, Oscar comenta susto cardíaco e agradece mensagens

Oscar usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 12, para se manifestar pela primeira vez após o susto vivido no CT do São Paulo, na última terça-feira, 11, quando apresentou alterações cardíacas e chegou a desmaiar durante exames de rotina.

O meia passou a noite na UTI do Einstein Hospital Israelita, onde foi submetido a um cateterismo de diagnóstico e uma ressonância. Em mensagem de otimismo publicada nesta manhã, ele afirmou: "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser".

Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Internado na UTI, ex-Seleção agradece mensagens: "Vai ficar tudo bem"
| Foto: Reprodução/Instagram

Com quadro estável, Oscar ainda não tem previsão de alta e recebe acompanhamento do clube e dos familiares. O São Paulo deve divulgar um boletim médico oficial ainda nesta quarta-feira.

Bastante assustado com o ocorrido, o próprio jogador entende que este pode ser o momento certo para encerrar sua carreira nos gramados. Ele quer focar em sua saúde e bem-estar para aproveitar mais tempo com os filhos, Júlia e Caio.

Financeiramente, Oscar já tem a vida assegurada por várias gerações. Após deixar o Chelsea, em 2017, ele passou oito temporadas na China, tornando-se um dos atletas mais bem pagos do mundo. Estima-se que sua fortuna ultrapasse R$ 1 bilhão.

Tags:

futebol brasileiro oscar São Paulo fc

