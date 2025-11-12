Com promessa de SAF, Marcone Amaral lança candidatura à presidência do Vitória

Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro - Foto: João Grassi / Ag. A Tarde

O ex-jogador e deputado estadual da Bahia, Marcone Amaral, foi oficialmente anunciado como pré-candidato à presidência do Esporte Clube Vitória em eleição prevista para dezembro de 2025, durante evento realizado na manhã desta quarta-feira, 12, no Hotel Intercity.

Marcone foi o nome escolhido para liderar a oposição nas eleições do clube, na chapa Aliança Vitória SAF, formada a partir da união da Frente Vitória Popular (FVP), do Movimento Vitória SAF (MVSAF), do Movimento Novo Vitória (MNV) e do Movimento Vitória de Verdade (MVV).

O principal objetivo da chapa Aliança Vitória SAF é implementar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Vitória, respeitando a história do clube e preservando seu patrimônio.

Durante o evento de lançamento de sua candidatura, Marcone Amaral afirmou que, por meio do Movimento Vitória SAF (MVSAF), tentou estabelecer uma relação mais objetiva com o clube, a fim de não perder as oportunidades ligadas à transformação do Vitória em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No entanto, segundo ele, essa aproximação só foi possível “a duras penas”.

“Nos colocamos à disposição com uma visão diferente, tentando fazer o clube entender que não é mais possível gerir a instituição da forma atual; que o futebol mudou, que o futebol é outro, tanto no mundo quanto no Brasil. Coloquei pessoalmente a minha imagem à disposição para trazer oportunidades”, afirmou o ex-jogador, agora oficialmente candidato à presidência do Vitória.

Oposição à Fábio Mota

De acordo com Marcone, o desinteresse e a falta de intenção da atual diretoria em transformar o clube em uma SAF foram os principais motivos que levaram à criação da chapa Aliança Vitória SAF — oposição ao presidente Fábio Mota.

Segundo o candidato, a atual diretoria do Vitória demonstra não ter interesse em abrir mão do comando para permitir que um investidor assuma a gestão do clube.

"Esse comportamento frio, sem alma e sem interesse, esse comportamento claramente voltado a um objetivo eleitoral, me fez entender que era hora de levantar uma bandeira real, concreta e objetiva, para que possamos trazer uma SAF para o Vitória", garantiu o candidato.

É triste ver o nosso Vitória agonizando ano após ano Marcone Amaral - candidato à presiência do Vitória

Ainda conforme Marcone, proposta da candidatura é encerrar de vez a presença de pessoas desnecessárias dentro do clube e superar o modelo de governança amadora que ainda persiste.

“Para isso, é preciso desapego — é necessário entregar o comando a um investidor sério, competente e com capacidade financeira para levar o Vitória a outro patamar, a uma nova prateleira do futebol brasileiro".

Não é possível fazer gorvernaça no futebol como se fazia anos atrás Marcone Amaral - candidato à presidência do Vitória

Ele também ressaltou que a campanha será conduzida com respeito e baseada em propostas concretas.

“Essa campanha será feita com muito respeito, sempre propondo e mostrando tudo o que podemos realizar — desde a imediata profissionalização dos setores mais importantes, especialmente o futebol, tanto nas divisões de base quanto no profissional, até a busca incansável e prioritária por um investidor que transforme o Vitória em um clube diferente".

Aqui não há mentiras, não há conchavos. Esta é uma candidatura que nasce do coração, da verdade e do sentimento de um filho do Esporte Clube Vitória Marcone Amaral - candidato à presidência do Vitória

Ele destacou ainda que, caso a torcida considere esse o melhor caminho para o clube, está preparado para cumprir todas as missões que lhe forem confiadas, reafirmando o compromisso do grupo com o futuro do Esporte Clube Vitória.