Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES NO VITÓRIA

Com promessa de SAF, Marcone Amaral lança candidatura à presidência do Vitória

Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor

Téo Mazzoni e João Grassi

Por Téo Mazzoni e João Grassi

12/11/2025 - 11:58 h | Atualizada em 12/11/2025 - 14:44
Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro
Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro -

O ex-jogador e deputado estadual da Bahia, Marcone Amaral, foi oficialmente anunciado como pré-candidato à presidência do Esporte Clube Vitória em eleição prevista para dezembro de 2025, durante evento realizado na manhã desta quarta-feira, 12, no Hotel Intercity.

Marcone foi o nome escolhido para liderar a oposição nas eleições do clube, na chapa Aliança Vitória SAF, formada a partir da união da Frente Vitória Popular (FVP), do Movimento Vitória SAF (MVSAF), do Movimento Novo Vitória (MNV) e do Movimento Vitória de Verdade (MVV).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O principal objetivo da chapa Aliança Vitória SAF é implementar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no Vitória, respeitando a história do clube e preservando seu patrimônio.

Durante o evento de lançamento de sua candidatura, Marcone Amaral afirmou que, por meio do Movimento Vitória SAF (MVSAF), tentou estabelecer uma relação mais objetiva com o clube, a fim de não perder as oportunidades ligadas à transformação do Vitória em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No entanto, segundo ele, essa aproximação só foi possível “a duras penas”.

“Nos colocamos à disposição com uma visão diferente, tentando fazer o clube entender que não é mais possível gerir a instituição da forma atual; que o futebol mudou, que o futebol é outro, tanto no mundo quanto no Brasil. Coloquei pessoalmente a minha imagem à disposição para trazer oportunidades”, afirmou o ex-jogador, agora oficialmente candidato à presidência do Vitória.

Leia Também:

João Fonseca é confirmado no ATP de Adelaide antes do Australian Open
Bahia e Vitória recebem parte de valores bloqueados pelo Flamengo
Internado na UTI, ex-Seleção agradece mensagens: "Vai ficar tudo bem"

Oposição à Fábio Mota

De acordo com Marcone, o desinteresse e a falta de intenção da atual diretoria em transformar o clube em uma SAF foram os principais motivos que levaram à criação da chapa Aliança Vitória SAF — oposição ao presidente Fábio Mota.

Segundo o candidato, a atual diretoria do Vitória demonstra não ter interesse em abrir mão do comando para permitir que um investidor assuma a gestão do clube.

"Esse comportamento frio, sem alma e sem interesse, esse comportamento claramente voltado a um objetivo eleitoral, me fez entender que era hora de levantar uma bandeira real, concreta e objetiva, para que possamos trazer uma SAF para o Vitória", garantiu o candidato.

É triste ver o nosso Vitória agonizando ano após ano
Marcone Amaral - candidato à presiência do Vitória

Ainda conforme Marcone, proposta da candidatura é encerrar de vez a presença de pessoas desnecessárias dentro do clube e superar o modelo de governança amadora que ainda persiste.

“Para isso, é preciso desapego — é necessário entregar o comando a um investidor sério, competente e com capacidade financeira para levar o Vitória a outro patamar, a uma nova prateleira do futebol brasileiro".

Não é possível fazer gorvernaça no futebol como se fazia anos atrás
Marcone Amaral - candidato à presidência do Vitória

Ele também ressaltou que a campanha será conduzida com respeito e baseada em propostas concretas.

“Essa campanha será feita com muito respeito, sempre propondo e mostrando tudo o que podemos realizar — desde a imediata profissionalização dos setores mais importantes, especialmente o futebol, tanto nas divisões de base quanto no profissional, até a busca incansável e prioritária por um investidor que transforme o Vitória em um clube diferente".

Aqui não há mentiras, não há conchavos. Esta é uma candidatura que nasce do coração, da verdade e do sentimento de um filho do Esporte Clube Vitória
Marcone Amaral - candidato à presidência do Vitória

Ele destacou ainda que, caso a torcida considere esse o melhor caminho para o clube, está preparado para cumprir todas as missões que lhe forem confiadas, reafirmando o compromisso do grupo com o futuro do Esporte Clube Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleição 2025 esporte clube vitória futebol baiano Marcone Amaral SAF vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Ex-jogador e deputado estadual afirma que o Vitória precisa de gestão profissional e de um investidor para alcançar novo patamar no futebol brasileiro
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x