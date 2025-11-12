João Fonseca é confirmado no ATP de Adelaide antes do Australian Open

Tenista brasileiro João Fonseca é atração no ATP de Adelaide 2026 - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

João Fonseca já definiu o primeiro torneio da próxima temporada: o jovem tenista brasileiro disputará o ATP 250 de Adelaide, na Austrália, entre os dias 6 e 11 de janeiro de 2026, em preparação para o Australian Open. O torneio anunciou oficialmente sua participação nesta quarta-feira, 12, confirmando o carioca de 19 anos como uma das principais atrações do evento, que também contará com o britânico Jack Draper, atual número 10 do mundo.

Antes do primeiro Grand Slam do ano, que começa em 12 de janeiro de 2026, Fonseca pode ainda disputar outra competição na primeira semana da temporada, a partir de 30 de dezembro de 2025, quando defende 125 pontos do Challenger de Camberra. As opções em análise são o ATP 250 de Hong Kong ou o ATP 250 de Brisbane.

O torneio de Adelaide será o segundo compromisso confirmado de João Fonseca em 2026, já que o brasileiro também estará presente no Rio Open, o ATP 500 do Rio de Janeiro, programado entre 14 e 22 de fevereiro.

A temporada de 2025, por sua vez, terminou de forma especial para o jovem atleta. Atual número 24 do ranking da ATP, Fonseca já garantiu o encerramento do ano como top-30, uma vez que não há mais torneios capazes de alterar sua posição. Ele encerrou a temporada antes das duas últimas semanas de Challengers e, portanto, não pode ser ultrapassado.

Com essa colocação, o carioca igualou a melhor marca de Thomaz Koch (24º, em 1974) e superou Fernando Meligeni (25º, em 1999). No ranking histórico de brasileiros em simples, Fonseca agora está atrás apenas de Gustavo Kuerten — número 1 do mundo no fim de 2000 — e de Thomaz Bellucci, que chegou ao 21º lugar em 2010.

O brasileiro, que já é o número 1 do país, superou inclusive sua meta inicial de temporada, quando projetava encerrar o ano entre os 40 melhores do mundo. Fonseca não voltará às competições oficiais em 2025, mas ainda fará uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial, marcada para o dia 8 de dezembro, em Miami (EUA).